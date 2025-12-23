Menü Kapat
Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

Aralık 23, 2025 09:58
1
Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

ABD’de yürütülen “dizel emisyon hileleri” soruşturması, Mercedes-Benz için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlandı. Şirket, yüz binlerce araçta testleri yanıltan yazılımlar kullandığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.

2
Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

ABD’de 50 eyalet başsavcısının bir araya gelerek oluşturduğu koalisyon, Mercedes-Benz hakkında yürüttüğü soruşturmayı anlaşmayla noktaladı. New York Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın şirketin emisyon hilesi yazılımları kullanması nedeniyle çevre ve tüketici koruma yasalarının ihlal edildiğine odaklandığı belirtildi.

3
Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

Koalisyon ile Mercedes-Benz USA arasında varılan uzlaşmanın toplam tutarı yaklaşık 150 milyon dolar oldu. Açıklamada, soruşturma sürecinde ortaya çıkan bulguların ciddi ihlallere işaret ettiği vurgulandı.

4
Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

“GİZLİ YAZILIMLAR” İDDİASI

Yetkililere göre Mercedes, yüz binlerce dizel araca emisyon testlerini yanıltmak amacıyla açıklanmamış yazılımlar yerleştirdi. Bu yazılımların, test koşullarında araçların daha temiz görünmesini sağladığı, normal kullanımda ise izin verilenden çok daha fazla kirlilik yaydığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin bu araçları “temiz”, “yeşil” ve “ultra düşük emisyonlu” olarak pazarlamasının da tüketicileri yanılttığına dikkat çekildi. Gerçekte ise araçların, tanıtıldığı ya da sertifikalandırıldığı şekilde çalışmadığı kaydedildi.

5
Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

200 BİNDEN FAZLA ARAÇ ETKİLENDİ

Soruşturma bulgularına göre Mercedes, 2008 ile 2017 yılları arasında bu yazılımlarla donatılmış 200 binden fazla dizel aracı ABD’de sattı. Bu durumun, ülke genelinde çevre kirliliğine yol açtığı ve yerel toplulukları doğrudan etkilediği belirtildi.

