Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

“GİZLİ YAZILIMLAR” İDDİASI

Yetkililere göre Mercedes, yüz binlerce dizel araca emisyon testlerini yanıltmak amacıyla açıklanmamış yazılımlar yerleştirdi. Bu yazılımların, test koşullarında araçların daha temiz görünmesini sağladığı, normal kullanımda ise izin verilenden çok daha fazla kirlilik yaydığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin bu araçları “temiz”, “yeşil” ve “ultra düşük emisyonlu” olarak pazarlamasının da tüketicileri yanılttığına dikkat çekildi. Gerçekte ise araçların, tanıtıldığı ya da sertifikalandırıldığı şekilde çalışmadığı kaydedildi.