Mercedes’te büyük dizel skandalı patladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’de yürütülen “dizel emisyon hileleri” soruşturması, Mercedes-Benz için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlandı. Şirket, yüz binlerce araçta testleri yanıltan yazılımlar kullandığı iddialarıyla karşı karşıya kaldı.
ABD’de 50 eyalet başsavcısının bir araya gelerek oluşturduğu koalisyon, Mercedes-Benz hakkında yürüttüğü soruşturmayı anlaşmayla noktaladı. New York Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın şirketin emisyon hilesi yazılımları kullanması nedeniyle çevre ve tüketici koruma yasalarının ihlal edildiğine odaklandığı belirtildi.
Koalisyon ile Mercedes-Benz USA arasında varılan uzlaşmanın toplam tutarı yaklaşık 150 milyon dolar oldu. Açıklamada, soruşturma sürecinde ortaya çıkan bulguların ciddi ihlallere işaret ettiği vurgulandı.
Yetkililere göre Mercedes, yüz binlerce dizel araca emisyon testlerini yanıltmak amacıyla açıklanmamış yazılımlar yerleştirdi. Bu yazılımların, test koşullarında araçların daha temiz görünmesini sağladığı, normal kullanımda ise izin verilenden çok daha fazla kirlilik yaydığı ifade edildi.
Açıklamada, şirketin bu araçları “temiz”, “yeşil” ve “ultra düşük emisyonlu” olarak pazarlamasının da tüketicileri yanılttığına dikkat çekildi. Gerçekte ise araçların, tanıtıldığı ya da sertifikalandırıldığı şekilde çalışmadığı kaydedildi.
Soruşturma bulgularına göre Mercedes, 2008 ile 2017 yılları arasında bu yazılımlarla donatılmış 200 binden fazla dizel aracı ABD’de sattı. Bu durumun, ülke genelinde çevre kirliliğine yol açtığı ve yerel toplulukları doğrudan etkilediği belirtildi.