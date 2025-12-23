Kasım Garipoğlu’nun şoförü partilerde neler döndüğünü tek tek anlattı! Ünlülere tabak tabak uyuşturucu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda detaylar belli olmaya başladı. Yalısında ünlülere uyuşturucu partileri veren işadamı Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay bildiği her şeyi tek tek anlattı. İtirafçı olmak istediğini söyleyen Akçay'ın anlattıkları şaşkına çevirdi. Garipoğlu'nun tutuklanan şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

15 GÜNDE BİR UYUŞTURUCU PARTİSİ

10 yıla yakın bir süredir Garipoğlu'nun şoförlüğünü yaptığını söyleyen Akçay, "Kasım Garipoğlu yaklaşık 15 günde bir ya da ayda bire yakın arkadaşlarıyla yalıda parti veriyordu. Organizasyonlar aynı ekip tarafından yürütülüyordu" ifadelerini kullandı.

PARTİYE ÖZEL DİZAYN

Akçay ifadesinde, parti günlerinden önce yalıda hazırlık yaptığını, özellikle yalının üst katında parti için dizayn edilmiş yaklaşık 200 metrekarelik alanın teknik kontrollerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu katta mutfak, tuvalet ve bir adet misafir odası bulunduğunu belirten Akçay, parti günlerinde misafir odasının özellikle kapatıldığını kaydetti.

PARTİDE TABAK TABAK UYUŞTURUCU SERVİSİ

Yalıdaki partide alkol veya uyuşturucudan etkilenen misafirleri ayıltmaya çalışıp ardından taksiye bindirdiklerini ya da evlerine bıraktıklarını anlatan Akçay, "Partilerde bizim gözükmemizi istemezdi. 'Bir ihtiyacım olursa çağırırım' derdi" ifadelerini kullandı. Uyuşturucu partileri bittikten sonra birkaç kez tabak içerisinde uyuşturucu madde ve rulo halinde kâğıt banknotları gördüğünü söyledi.

HER PARTİDE OLAN CİO KİM?

'Cio' lakaplı kişinin Garipoğlu'nun organize ettiği partilerin hepsine katıldığını anlatan Akçay, "Tam olarak tanımadığım biridir. Bu şahsın yapılan partilerde uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" dedi.

PARTİLERE ESKORTLAR DA ÇAĞIRILIRDI

Kendisine sorulan B.E. isimli şahsın yalıdaki partilere sık sık geldiğini, soruşturma kapsamında tutuklanan Sercan Yaşar ile alakalı "Ünlülerin torbacısı patlamış" şeklinde mesaj attığını, söz konusu bu mesajın haberlere yansımasından dolayı olduğunu ileri sürdü. Akçay, "Yalıda yapılan partiler dışında cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı.

KADINLARA PARTİ OLMASA DA PARA YOLLARDIM

Bize bildirilen liste dışında isimler olduğundan eskort olduklarını anlardık. Yine bu hususta belirtmek isterim ki bize her zaman Kasım Bey tarafından liste verilmezdi" dedi. Akçay, "Kasım Bey yalıya gelen ve eskort olduğunu bildiğimiz kadınlara esasen bizim uhdemizde bulunan harcırah hesabından para göndermemizi istedi.

Yaklaşık 10 bin liraya kadar olan ödemeleri ben banka havalesi yoluyla bu kadınlara gönderdim. Parti olmadığı günlerde dahi talimat üzerine para göndermişliğim olmuştur" diye konuştu.

PARTİLERE KATILAN İSİMLERİ AÇIKLADI

'Cio' ve 'Saço' lakaplı şahısların partilere uyuşturucu madde tedarik ettiğini bildiğini itiraf eden Akçay, "Partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Garipoğlu'na ait yatta da partiler verilirdi. Uyuşturucu temini yapılırdı" dedi.