Bugün kimin maçı var 23 Aralık? Bu akşamın maçlarının saati ve kanalı duyuruldu

La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Afrika Kupası ve ZTK'da takımların şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Nefes kesen maçların oynanacağı liglerde 23 Aralık bu akşam maç var mı araştırılırken günün programını sizler için derledik.
23 Aralık Salı akşamının maç programına göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
Kocaelispor - Erzurumspor | 15:00 | A Spor
Konyaspor - Antalyaspor | 17:30 | A Spor
Fenerbahçe - Beşiktaş | 20:30 | ATV
CAF Afrika Uluslar Kupası
Demokratik Kongo - Benin | 15:30 | Exxen
Senegal - Botsvana | 18:00 | Exxen
Nijerya - Tanzanya | 20:30 | Exxen
Tunus - Uganda | 23:00 | Exxen
AFC Şampiyonlar Ligi
Al Hussein - Ahal | 16:45 | Spor Smart | Smart Spor HD
Al Sadd - Al Ahli Dubai | 19:00 | Spor Smart | Smart Spor HD
Al Ittihad - Nasaf Qarshi | 21:15 | Smart Spor 2
İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final)
Arsenal - Crystal Palace | 23:00 | Exxen
Portekiz Liga NOS
Vitoria - Sporting Lisbon | 23:45 | Tivibu Spor 1
Guimaraes - Sporting Lisbon | 23:45 | S Sport Plus
13 Ocak 2026 Salı:
13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 Ocak 2026 Çarşamba:
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
15 Ocak 2026 Perşembe:
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)