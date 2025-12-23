Menü Kapat
12°
Bugün kimin maçı var 23 Aralık? Bu akşamın maçlarının saati ve kanalı duyuruldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam maç var mı araştırıldı. Nefes kesen müsabakaların heyecanla takip edildiği Türkiye Kupası'nda bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 23 Aralık Salı akşamının maç programı belli olurken karşılaşmaların saati ve kanalı da duyuruldu. Kupada grup aşaması ikinci hafta müsabakalarının programı da netleşti.

23.12.2025
23.12.2025
23.12.2025

, , Bundesliga, ve ZTK'da takımların şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Nefes kesen maçların oynanacağı liglerde 23 Aralık bu akşam maç var mı araştırılırken günün programını sizler için derledik.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

23 Aralık Salı akşamının maç programına göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:

(ZTK)

Kocaelispor - Erzurumspor | 15:00 | A Spor
Konyaspor - Antalyaspor | 17:30 | A Spor
Fenerbahçe - Beşiktaş | 20:30 | ATV

CAF Afrika Uluslar Kupası

Demokratik Kongo - Benin | 15:30 | Exxen
Senegal - Botsvana | 18:00 | Exxen
Nijerya - Tanzanya | 20:30 | Exxen
Tunus - Uganda | 23:00 | Exxen

AFC Şampiyonlar Ligi

Al Hussein - Ahal | 16:45 | Spor Smart | Smart Spor HD
Al Sadd - Al Ahli Dubai | 19:00 | Spor Smart | Smart Spor HD
Al Ittihad - Nasaf Qarshi | 21:15 | Smart Spor 2

İngiltere Lig Kupası (Çeyrek Final)

Arsenal - Crystal Palace | 23:00 | Exxen

Portekiz Liga NOS

Vitoria - Sporting Lisbon | 23:45 | Tivibu Spor 1
Guimaraes - Sporting Lisbon | 23:45 | S Sport Plus

ZTK İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

