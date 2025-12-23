Citi’den 2026 için borsa analizi

FED İNDİRİMLERİ VE KÂR BEKLENTİSİ BELİRLEYİCİ

Citi’ye göre en kritik başlıklardan biri, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinde beklenen faiz indirimleri. Analistler, Fed’in atacağı adımların küresel borsalar için önemli bir destek unsuru olacağını belirtiyor. Özellikle gelişen piyasa hisselerinin, 2026’da küresel ölçekte hisse başına kâr artışında en güçlü performansı göstermesi bekleniyor.

Bu durum, son yıllarda baskı altında kalan gelişen ülke varlıkları için yeni bir hikâye anlamına geliyor. Açıkçası, yatırımcılar açısından tablo giderek daha dengeli bir hâl alıyor.