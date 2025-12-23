Menü Kapat
12°
Citi’den 2026 için borsa analizi

Aralık 23, 2025 09:53
1
Citi’den 2026 için borsa analizi

Citi analistlerine göre Fed’in faiz indirimleri ve güçlü kâr beklentileri, 2026’da gelişmekte olan ülke borsalarını yeniden cazibe merkezi haline getirebilir. MSCI EM için yüzde 13’lük getiri potansiyeli öne çıkıyor.

2
Citi’den 2026 için borsa analizi

Finans dünyasının yakından takip ettiği kurumlardan Citigroup (Citi), 2026 yılına ilişkin borsa beklentilerini paylaştı. Citi analistlerinin yayımladığı araştırma notu, gelişmekte olan ülke borsaları açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre, olumlu küresel dinamiklerin birleşmesiyle bu piyasalar önümüzdeki yıl yatırımcıların odağına girebilir.

3
Citi’den 2026 için borsa analizi

Raporda, MSCI Gelişen Piyasalar (EM) Endeksi için 2026’da yaklaşık yüzde 13’lük yükseliş potansiyeli öngörülüyor. Analistler, bu beklentinin arkasında hem para politikası hem de şirket kârlılıklarına dair güçlü sinyallerin bulunduğunu vurguluyor.

4
Citi’den 2026 için borsa analizi

FED İNDİRİMLERİ VE KÂR BEKLENTİSİ BELİRLEYİCİ

Citi’ye göre en kritik başlıklardan biri, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinde beklenen faiz indirimleri. Analistler, Fed’in atacağı adımların küresel borsalar için önemli bir destek unsuru olacağını belirtiyor. Özellikle gelişen piyasa hisselerinin, 2026’da küresel ölçekte hisse başına kâr artışında en güçlü performansı göstermesi bekleniyor.

Bu durum, son yıllarda baskı altında kalan gelişen ülke varlıkları için yeni bir hikâye anlamına geliyor. Açıkçası, yatırımcılar açısından tablo giderek daha dengeli bir hâl alıyor.

5
Citi’den 2026 için borsa analizi

ABD HİSSELERİNE GÖRE HÂLÂ CAZİP

Raporda dikkat çekilen bir diğer nokta ise değerleme farkı. Bu yıl yapay zekâ temasıyla hızla yükselen küresel teknoloji hisselerinin ardından, gelişen piyasa hisselerinin ABD borsalarına kıyasla hâlâ daha cazip değerlemeler sunduğu ifade ediliyor. Citi analistleri, büyüme potansiyeliyle birlikte bu fiyat avantajının da gelişen piyasaları öne çıkardığını vurguluyor.

