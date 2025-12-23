En güvenilir otomobil markası belli oldu! Geçen yılın şampiyonu Subaru'yu tahtından etmeyi başardı

Consumer Reports tarafından her yıl merakla beklenen güvenilirlik raporu yayımlandı. Japon üretici Toyota, geçtiğimiz yıl kaptırdığı liderlik koltuğunu geri alırken, elektrikli araçların genel performansı da şaşırttı.

Uzun yıllardır Toyota ve Lexus arasında gidip gelen liderlik mücadelesine 2024 yılında Subaru dahil olmuş ve her iki markayı da geride bırakarak zirveye yerleşmişti. Ancak 2025 itibarıyla Toyota, kaybettiği tahtını geri kazanmayı başardı.

TOYOTA'NIN YÜKSELİŞİNİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Japon üreticinin yeniden zirveye oturmasının temelinde, son yıllarda modellerinde yaptığı ciddi güvenilirlik iyileştirmeleri yatıyor.

Rapora göre, örneğin Camry modeli, 2025 yılında güvenilirlik konusunda büyük bir sıçrama yaparak Honda Accord ile birlikte en güvenilir ikinci sedan ünvanını paylaştı. Listenin sedan kategorisindeki diğer üyesi ise bir başka Toyota modeli olan Crown oldu.

Markanın bir diğer dikkat çeken başarısı ise Tundra modelinde yaşandı. 2022 yılında tanıtılan yeni platformu ve motoruyla üretim sıkıntıları yaşayan aracın, 2026 modeliyle birlikte daha güvenilir hale geldiği değerlendiriliyor.

Subaru ise ürün gamındaki araçların büyük bir kısmının Consumer Reports değerlendirmesinde sadece "ortalamanın üzerinde" kalması nedeniyle ikinciliğe geriledi.

TESLA CEPHESİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Raporun en şaşırtıcı sonuçlarından biri de elektrikli araç devi Tesla cephesinden geldi. Tartışmaların odağındaki şirket, listede sekiz basamak birden yükselerek dokuzuncu sıraya yerleşti.

Tesla'nın yükselişinde Model 3'ün istikrarlı performansının büyük rol oynadığı yorumu yapıldı. Ancak şirketin fütüristik tasarımıyla bilinen aracı Cybertruck için işler pek de yolunda gitmiyor.

Cybertruck, ortalamanın altında kalan güvenilirlik puanıyla şirketin genel başarısını aşağı çekmeye devam ediyor. Yine de kullanıcıların elektrik aksamı, dış donanım ve yazılım kaynaklı şikayetlerinde 2025 yılı genelinde bir azalma gözlemlenmiş.

ELEKTRİKLİ MODELLER HİBRİTLERİN GERİSİNDE KALDI

Consumer Reports çalışması, elektrikli araçların genel güvenilirlik konusunda hibrit modellerin oldukça gerisinde kaldığını ortaya koydu.

İncelenen 30 hibrit modelden 28'i ortalama veya üzeri güvenilirlik puanı alarak dikkat çekici bir başarı sergiledi. Sıralamanın altında kalan nadir hibrit modeller ise Hyundai Sonata Hybrid ve Lincoln Nautilus Hybrid oldu.

Öte yandan birçok elektrikli model, şarj edilebilir hibritlerle (PHEV) birlikte listenin son sıralarına demir attı.

Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 modellerinin, entegre şarj kontrol ünitesinde (ICCU) yaşanan sorunlar nedeniyle güvenilirlik kaybı yaşadığı belirtiliyor. Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV ve Honda Prelude gibi modeller de sınıfta kalan diğer araçlar arasında.

Rivian ve Lucid markaları da genel olarak güvenilir bulunmayan araçlar üreten firmalar kategorisinde değerlendirildi.