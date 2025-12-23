Satılık evler kayboldu! Ev sahiplerinin '1 Ocak' planı

FİYATLAR ARTINCA PİŞMAN OLMAK İSTEMİYORLAR!

Emlakçı Hüseyin Demir, yıl sonuna yaklaşılırken satılık ilanların tek tek geri çekildiğini belirterek şunları söyledi: “Ev sahipleri yeni yıl zammını bekleyip fiyat artırmak istiyor. Çok sayıda ev sahibi bu nedenle ilanını kaldırdı. Fiyatlar artınca pişman olmamak için satışları erteliyorlar. İlanlarda pazarlık payı genelde 100-200 bin TL ile sınırlı.

Ayrıca tapu masraflarını da fiyatın içine eklemek isteyen ev sahipleri var. Son dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları arttı. Kiracılı evler eskisi kadar kolay satılmıyor.” Demir, kiralık ilanlarındaki artışı da kiracıların yüksek kira bedellerini ödeyemedikleri için evleri tahliye etmelerinden kaynaklı olduğunu açıkladı.