İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İBB burs sonuç sorgulama nereden yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek 20 bin TL'lik “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvurularının tamamlanmasının ardından İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı beklenmeye başladı. Milyonlarca adayın başvuru yaptığı burs için bekleyiş devam ediyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

21 Kasım'da sona eren İBB burs başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 100 bin öğrenciye 20 bin TL’lik maddi katkı sunulacak olan burs için bekleyiş devam ederken burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz sene başvuruları kasım ayında tamamlanırken aralık ayında sonuçlar açıklanmıştı. Buna göre bu yıl da aralık ayında başvuru sonuçlarının açıklanması beklenmekte.

İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

100 bin öğrenciye verilecek olan 20 bin TL'lik İBB bursu başvurusunda süreç 21 Kasım'da tamamlanmıştı. Başvuru yapan adaylar ise 20 bin TL'lik burs için başvurularını gerçekleştirmişti. Takvime göre sonuçların açıklanacağı tarih belli olmazken aralık ayında açıklanması bekleniyor. Ödemeler 2 taksit şeklinde hesaplara geçecek. Adaylar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuç sorgulama yapılabilecek.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR 2025-26?

İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim desteği verecek. 21 Kasım'da sona eren başvuruların ardından sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. Eğitim ve öğretim döneminde 100 bin öğrenciye 20 bin TL ödeme yapılacak. Buna göre 2 milyar TL destek verilirken bugüne kadar 2 milyar 946 bin 349 bin 600 TL Genç Üniversiteli Desteği verildi.