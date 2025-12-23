Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

EN BÜYÜK FARK BEYKOZ'DA

Rakamlar, yeni ve eski ev arasındaki en yüksek farkın Beykoz’da olduğunu gösteriyor. Bu ilçede eski-yeni ev fiyatı farkı iki katın da üzerinde gerçekleşiyor. Diğer ilçelerde de makas yarı yarıya yakın ölçülüyor. Beşiktaş ise yeni-eski yapı fiyat makasının en düşük olduğu ilçe olarak öne çıkıyor.

Sektör temsilcileri, İstanbul’da eski yapı stoku içinde yer almasına rağmen depreme dayanıklı ve ihtiyaçlara cevap veren yapıların da azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu belirterek, birçok tüketicinin bu statüdeki konutlarda arayışa yöneldiğini de ifade ediyor.