Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

Aralık 23, 2025 10:00
1
Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

Aynı sokak, aynı ilçe ama bambaşka fiyatlar… İstanbul’da konut piyasası bu kez 'yaş farkı' üzerinden ayrışıyor. Sıfıra yakın binalarla 16 yaş üzeri yapılar arasındaki makas, bazı ilçelerde neredeyse yüzde 50’ye kadar açılmış durumda.  

İşte ilçe ilçe İstanbul’da eski ve yeni konutlar arasındaki dikkat çeken fiyat farkları…

2
konut satışı

Türkiye genelinde bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 434 bin 133 adet konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %13,3 oranında artışa işaret etti. Sadece kasım ayında ise 141 bin 100 adet tapu el değiştirdi. 

3
Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

Konut satışlarında bu yıl ‘ikinci el’in payının yüksek olması da dikkatlerden kaçmadı. 2025 yılının ocak-kasım dönemindeki satışlardan 990 bin 37 adedi ‘ikinci el’ piyasada karşılık buldu. İkinci el konutların toplam içindeki payı yüzde 67 oldu. Böylece bu yıl satılan her 3 konuttan 2’si ‘ikinci el’de alıcı buldu

4
Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

Öte yandan TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksi, Türkiye ortalamasına göre bu yılın kasım ayında, yıllık bazda %31,4’lük artışa işaret etti. Konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi; gayrimenkul yatırımcısının ilk tercihi olan İstanbul’da da yıllık bazda %31,7 arttı ve ortalamaya yakın gerçekleşti. 

5
Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

SIFIR KONUTLAR DAHA PAHALI 

Sektör temsilcileri, aynı semtte yer alan sıfır konutlarla ikinci el konutlar arasında fiyat farkının yarı yarıya açılabildiğini ifade ederek, "Özelikle 16 yaş ve üzeri konutların piyasası, yıpranma payları sebebiyle daha düşük fiyatlarda oluşabiliyor. Deprem riski ve tadilat külfeti başta olmak üzere asansör ve kapalı otopark gibi ihtiyaçlara cevap vermeyen eski yapılarda düşük değerleme gerçekleşiyor. Yeni yapılar ve sıfır konutlar ise bu ihtiyaçlara genellikle cevap verdiği için, piyasası da daha yüksek fiyatta oluşuyor. Sonuç olarak fiyat farkı, tüketicinin hala en çok dikkate aldığı şartlardan biri… Satışlar da bunu teyit ediyor" şeklinde konuşuyor.

6
Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; konut satışlarının en fazla gerçekleştiği il olan İstanbul’a ilçeler bazında bakıldığında, Endeksa verilerine göre; Kasım 2025 döneminde 0-4 yaş bandındaki daireler için en pahalı ilçelerde ortalama metrekare satış fiyatları şöyle:

-Beşiktaş: 191.706 TL/m2
-Sarıyer: 168.461 TL/m2
-Beykoz: 165.992 TL/m2
-Kadıköy: 158.439 TL/m2
-Bakırköy: 141.818 TL/m2
-Üsküdar: 116.375 TL/m2
-Maltepe: 92.706 TL/m2

7
Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

16 YAŞ VE ÜZERİ DAİRE FİYATLARI 

Yine Kasım 2025 döneminde 16 yaş ve üzerinde bulunan daireler için ise en pahalı ilçelerde ortalama konut fiyatları şu şekilde:   
    
-Beşiktaş: 116.249 TL/m2
-Sarıyer: 83.557 TL/m2    
-Beykoz: 73.331 TL/m2    
-Kadıköy: 88.358 TL/m2    
-Bakırköy: 86.694 TL/m2
-Üsküdar: 58.262 TL/m2
-Maltepe: 55.228 TL/m2

8
Eski ev fiyatlarının 'dip yaptığı' ilçe! İstanbul'da 'yeniler' farkı açıyor

EN BÜYÜK FARK BEYKOZ'DA 

Rakamlar, yeni ve eski ev arasındaki en yüksek farkın Beykoz’da olduğunu gösteriyor. Bu ilçede eski-yeni ev fiyatı farkı iki katın da üzerinde gerçekleşiyor. Diğer ilçelerde de makas yarı yarıya yakın ölçülüyor. Beşiktaş ise yeni-eski yapı fiyat makasının en düşük olduğu ilçe olarak öne çıkıyor.

Sektör temsilcileri, İstanbul’da eski yapı stoku içinde yer almasına rağmen depreme dayanıklı ve ihtiyaçlara cevap veren yapıların da azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu belirterek, birçok tüketicinin bu statüdeki konutlarda arayışa yöneldiğini de ifade ediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.