Asgari ücret geçen sene ne zaman açıklandı, kaçıncı toplantıda? Görüşmeler sürüyor

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı için görüşmeler devam ederken vatandaşlar asgari ücret geçen sene ne zaman açıklandı araştırmasına başladı. 2026 yılında geçerli olacak olan zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine devam ediyor. 2017 yılında net asgari ücret 1.404 TL olurken, 2019 yılına gelindiğinde net ücret 2.020 TL oldu. Şimdi ise gözler 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusunda.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini 24 Aralık tarihinde açıklamıştı. Bakan Işıkhan, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.
2017 asgari ücret (net): 1.404 TL
2018 asgari ücret (net): 1.603 TL
2019 asgari ücret (net): 2.020 TL
2020 asgari ücret (net): 2.324 TL
2021 asgari ücret (net): 2.825 TL
2022 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 4.253 TL
2022 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 5.500 TL
2023 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 8.506 TL
2023 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 11.402 TL
2024 asgari ücret (net): 17.002 TL
2025
Brüt Ücret (Saatlik): 115,58 TL
Net Ücret (Saatlik): 98,24 TL
2024
Brüt Ücret (Saatlik): 88,9 TL
Net Ücret (Saatlik): 75,56 TL
2023 2. Dönem
Brüt Ücret (Saatlik): 59,61 TL
Net Ücret (Saatlik): 50,67 TL
2023 1. Dönem
Brüt Ücret (Saatlik): 44,48 TL
Net Ücret (Saatlik): 37,80 TL
2022 2. Dönem
Brüt Ücret (Saatlik): 28,76 TL
Net Ücret (Saatlik): 24,44 TL
2022 1. Dönem
Brüt Ücret (Saatlik): 22,24 TL
Net Ücret (Saatlik): 18,90 TL
2021
Brüt Ücret (Saatlik): 15,90 TL
Net Ücret (Saatlik): 12,55 TL
2020
Brüt Ücret (Saatlik): 13,08 TL
Net Ücret (Saatlik): 10,32 TL
2019
Brüt Ücret (Saatlik): 11,37 TL
Net Ücret (Saatlik): 8,97 TL
2018
Brüt Ücret (Saatlik): 9,02 TL
Net Ücret (Saatlik): 7,12 TL
2017
Brüt Ücret (Saatlik): 7,90 TL
Net Ücret (Saatlik): 6,24 TL
2016
Brüt Ücret (Saatlik): 7,32 TL
Net Ücret (Saatlik): 5,78 TL