Asgari ücret geçen sene ne zaman açıklandı, kaçıncı toplantıda? Görüşmeler sürüyor

2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı için görüşmeler devam ederken vatandaşlar asgari ücret geçen sene ne zaman açıklandı araştırmasına başladı. 2026 yılında geçerli olacak olan zam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine devam ediyor. 2017 yılında net asgari ücret 1.404 TL olurken, 2019 yılına gelindiğinde net ücret 2.020 TL oldu. Şimdi ise gözler 2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusunda.

ASGARİ ÜCRET GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini 24 Aralık tarihinde açıklamıştı. Bakan Işıkhan, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

2017 asgari ücret (net): 1.404 TL

2018 asgari ücret (net): 1.603 TL

2019 asgari ücret (net): 2.020 TL

2020 asgari ücret (net): 2.324 TL

2021 asgari ücret (net): 2.825 TL

2022 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 4.253 TL

2022 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 5.500 TL

2023 (Ocak–Haziran) asgari ücret (net): 8.506 TL

2023 (Temmuz–Aralık) asgari ücret (net): 11.402 TL

2024 asgari ücret (net): 17.002 TL

ASGARİ ÜCRET SAATLİK ÜCRETİ YILLARA GÖRE

2025

Brüt Ücret (Saatlik): 115,58 TL

Net Ücret (Saatlik): 98,24 TL

2024

Brüt Ücret (Saatlik): 88,9 TL

Net Ücret (Saatlik): 75,56 TL

2023 2. Dönem

Brüt Ücret (Saatlik): 59,61 TL

Net Ücret (Saatlik): 50,67 TL

2023 1. Dönem

Brüt Ücret (Saatlik): 44,48 TL

Net Ücret (Saatlik): 37,80 TL

2022 2. Dönem

Brüt Ücret (Saatlik): 28,76 TL

Net Ücret (Saatlik): 24,44 TL

2022 1. Dönem

Brüt Ücret (Saatlik): 22,24 TL

Net Ücret (Saatlik): 18,90 TL

2021

Brüt Ücret (Saatlik): 15,90 TL

Net Ücret (Saatlik): 12,55 TL

2020

Brüt Ücret (Saatlik): 13,08 TL

Net Ücret (Saatlik): 10,32 TL

2019

Brüt Ücret (Saatlik): 11,37 TL

Net Ücret (Saatlik): 8,97 TL

2018

Brüt Ücret (Saatlik): 9,02 TL

Net Ücret (Saatlik): 7,12 TL

2017

Brüt Ücret (Saatlik): 7,90 TL

Net Ücret (Saatlik): 6,24 TL

2016

Brüt Ücret (Saatlik): 7,32 TL

Net Ücret (Saatlik): 5,78 TL