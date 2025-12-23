Kocaelispor Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı nereden izleneceği belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabının bugün C Grubu maçları oynanacak. Günün ilk maçı kapsamında Süper Lig ekibi Kocaelispor ile TFF 1. Lig takımı Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Karşılaşmaya saatler kala Kocaelispor - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Kocaelispor - Erzurumspor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Sabri Öğe ve Selim Şenöz'ün görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak. VAR koltuğunda Eren Özyemişçioğlu'nun oturacağı mücadelede AVAR'da Hakan Yemişken yer alacak.

KOCAELİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Kocaelispor - Erzurumspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.