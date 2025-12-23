Pakistan’da güvenlik güçlerine silahlı ve bombalı saldırı: 5 ölü

Pakistan'ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde terör saldırısı gerçekleşti. Karak bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan minibüse silahlı ve bombalı saldırı düzenlenirken, saldırı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

Karak Polis Sözcüsü Shaukat Khan olayla ilgili açıklamalarda bulunudu. Khan, "İyi silahlanmış ondan fazla terörist, bir polis devriye aracına pusu kurdu ve beş polis memurunun şehit olmasına neden oldu" ifadelerine yer verdi. Khan, saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis takviyesinin sevk edildiğini söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Polis Sözcüsü Shaukat Khan, "Suç mahallinden deliller toplandı ve failleri yakalamak için kapsamlı bir arama operasyonu şu anda devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, "Polis, terörle mücadelede her zaman ön cephede rol oynamıştır" sözlerine yer verdi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.