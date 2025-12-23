Menü Kapat
Gündem
Editor
 Serhat Yıldız

Günlerdir aranan kayıp öğretmenin cesedi bulundu

Eskişehir’de bir haftadır kendisinden haber alınamayan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’dan acı haber geldi. Günlerdir Porsuk Çayı’nda devam eden yoğun arama çalışmaları sonucunda Arslan’ın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan farklı bir mevkide bulundu. İşte detaylar...

Günlerdir aranan kayıp öğretmenin cesedi bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 13:18

kamuoyunun yakından takip ettiği vakasında bugün kritik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta sırra kadem basan ve bulunması için seferberlik ilan edilen Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın naaşı, Porsuk Çayı'nın derinliklerinde tespit edildi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonu, acı bulgunun ardından sona erdi.

Günlerdir aranan kayıp öğretmenin cesedi bulundu

YERİ TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarının en önemli safhasını Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yürüttü. Yapılan dalışlar ve su altı aramaları neticesinde Arslan’ın cesedine ulaşıldı.

Günlerdir aranan kayıp öğretmenin cesedi bulundu

ARAMA ALANININ DIŞINDA BULUNDU

Çalışmalar ilk etapta Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşmıştı. Ancak akıntı ve diğer faktörlerin etkisiyle olduğu tahmin edilen bir yer değişikliği yaşandı. Talihsiz öğretmenin naaşı, Gökmeydan’daki yoğun taramaların aksine, Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Caddesi yanından geçen Porsuk Çayı bölgesinde su yüzeyine çıkarıldı. Yedi günlük arayışın ardından gelen bu haber, Tuncay Arslan’ın ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın oluş şekline dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

