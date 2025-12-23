Günlerdir aranan kayıp öğretmenin cesedi bulundu

Eskişehir kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp vakasında bugün kritik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta sırra kadem basan ve bulunması için seferberlik ilan edilen Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın naaşı, Porsuk Çayı'nın derinliklerinde tespit edildi. Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma operasyonu, acı bulgunun ardından sona erdi.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarının en önemli safhasını Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yürüttü. Yapılan dalışlar ve su altı aramaları neticesinde Arslan’ın cesedine ulaşıldı.

ARAMA ALANININ DIŞINDA BULUNDU

Çalışmalar ilk etapta Porsuk Çayı’nın Gökmeydan Mahallesi kısmında yoğunlaşmıştı. Ancak akıntı ve diğer faktörlerin etkisiyle olduğu tahmin edilen bir yer değişikliği yaşandı. Talihsiz öğretmenin naaşı, Gökmeydan’daki yoğun taramaların aksine, Gündoğdu Mahallesi Mihalıççık Caddesi yanından geçen Porsuk Çayı bölgesinde su yüzeyine çıkarıldı. Yedi günlük arayışın ardından gelen bu haber, Tuncay Arslan’ın ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın oluş şekline dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı.