Gram altın fiyatı 6.100 lirayı aştı! Zafer Ergezen canlı yayında 5.250 doların sırrını açıkladı

Altın fiyatları yeniden rekor serisine başladı. Haftayı zirveden açan altın fiyatları 23 Aralık Salı günü de yükselişine devam ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcının merak ettiği altın sorularını TGRT Haber canlı yayınında açıkladı.

2026 YILINDA ALTIN YATIRIMCISINI NELER BEKLİYOR?

Ben 2026 yılında değerli metallerde altın ve gümüş tarafında pozitif eğilimin devam etmesini bekliyorum. Açıkçası çok sert düşüşler beklemiyorum. Şu anki momentumda bunu beklemek çok sağlıklı değil.

Alıcılı seyir devam edecektir. Çok güçlü bir sene geçiren gümüşün biraz yavaşlaması beklenebilir tabii. Altın nereye kadar yükselmeye devam edecektir diye soracaktır izleyiciler. Ben şu ana kadar ons için 4750 dolar seviyesini makul olarak görüyordum ama bunu bir miktar daha yukarı çekip 5.000 5.250 bandı 2026'da hedef seviye olarak görüyorum"