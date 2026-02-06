Ehliyetsiz sürücü kaldırıma çarpıp kaçtı! O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada kaldırıma çarpıp aracını bırakıp giden sürücü polis ekiplerince tespit edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL cezai işlem uygulandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.