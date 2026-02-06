Hendek semalarında kartpostallık görüntüler: Bin rakımda gökkuşağı oluştu

Kategoriler
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağışın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte gökkuşağı ve sis denizi oluştu.
İlçenin bin rakımlı yayla ve tepe kesimlerinde etkili olan sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı. Bulutların arasından süzülen güneş ışıkları ve bölgedeki sis tabakasıyla birleşen gökkuşağı, yeşil doğanın üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.