Siteleri kopyalayıp, 313 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Kapalıçarşı aklama noktası oldu: Çok sayıda gözaltı var

Türkiye'de siber dolandırıcılıkla mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; firmaların internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandıran şahısların peşine düşüldü.
Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalayan dolandırıcılar, elde ettikleri suç gelirlerini, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından detaylı incelemede; dolandırıcıların vurgundan elde ettikleri gelirleri altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil ettiği tespit edildi.
NTV'de yer alan haberde: soruşturma kapsamında döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Dolanıcılara yönelik İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından başsavcılıktan yapılan açıklamada ise, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.