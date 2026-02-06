Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Siteleri kopyalayıp, 313 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Kapalıçarşı aklama noktası oldu: Çok sayıda gözaltı var

Forex yatırım dolandırıcılığı birçok firmanın internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, 313 milyon TL vurgun yaptı. Dolandırıcılar elde ettikleri suç gelirlerini aklamak için ise Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarını kullandı. İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 59 şüpheli gözaltına alındı.

Siteleri kopyalayıp, 313 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Kapalıçarşı aklama noktası oldu: Çok sayıda gözaltı var
NTV
GİRİŞ:
06.02.2026
10:12
GÜNCELLEME:
06.02.2026
10:16

Türkiye'de siber dolandırıcılıkla mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; firmaların internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandıran şahısların peşine düşüldü.

PARAVAN ŞİRKETLERLE DÖVİZ FİRMALARINA GÖNDERİLDİ

Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalayan dolandırıcılar, elde ettikleri suç gelirlerini, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi.

Siteleri kopyalayıp, 313 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Kapalıçarşı aklama noktası oldu: Çok sayıda gözaltı var

313 MİLYON TL'LİK DEV VURGUN

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından detaylı incelemede; dolandırıcıların vurgundan elde ettikleri gelirleri altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil ettiği tespit edildi.

Siteleri kopyalayıp, 313 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Kapalıçarşı aklama noktası oldu: Çok sayıda gözaltı var

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

NTV'de yer alan haberde: soruşturma kapsamında döviz bürosu ile birlikte, şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Siteleri kopyalayıp, 313 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Kapalıçarşı aklama noktası oldu: Çok sayıda gözaltı var

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 59 GÖZALTI

Dolanıcılara yönelik İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından başsavcılıktan yapılan açıklamada ise, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

#Gündem
