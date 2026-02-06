Fenomenlere gece yarısı uyuşturucu operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Soruşturma derinleşirken sosyal medya fenomenleri Taha Özer ve Simge Barankoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gece yarısı gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIKTAN ARANIYORMUŞ

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun müstehcenlik suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde, Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi.

5 YIL ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Barankoğlu Aralık 2021 yılında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen suç şebekesine yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan genç fenomen, 56 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.