Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çanakkale Boğazı açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından; kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Öte yandan yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmadığı öğrenildi.