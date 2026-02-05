Feribot seferlerine fırtına engeli: Tümü iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinde uyarıda bulunduğu şiddetli fırtına Çanakkale Boğazı ile adalar tarafında etkisini göstermeye başladı.

BÖLGEDE FIRTINA ETKİLİ OLUYOR!

Bölgede etkili olan fırtına seferlerini de vurdu. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

SEFERLER İPTAL OLDU

Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.