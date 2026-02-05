Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Baran Aksoy

AKOM tarih vererek uyardı! Yalancı bahara aldanmayın: Sıcaklık birden düşecek

İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 15 dereceye kadar yükseleceğini bildiren AKOM, salı gününü işaret etti. İstanbul'da sıcaklıklar bir anda 7 ila 8 derece birden düşecek. İşte İstanbul hava durumu raporu...

KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 09:21

İstanbul'da hafta boyunca parçalı, yer yer çok bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak. Aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı İstanbul'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca sıcaklıkların 13–15 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

AKOM tarih vererek uyardı! Yalancı bahara aldanmayın: Sıcaklık birden düşecek

AKOM TARİH VEREREK UYARDI

İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı güncel hava durumunda İstanbullulara 'yalancı bahar' uyarısı yaptı.

AKOM tarih vererek uyardı! Yalancı bahara aldanmayın: Sıcaklık birden düşecek

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükseleceğini bildiren AKOM, salı gününü işaret etti. AKOM sıcaklıkların İstanbul'da bir anda 7 ila 8 derece birden düşeceğini aktardı.

AKOM tarih vererek uyardı! Yalancı bahara aldanmayın: Sıcaklık birden düşecek

İSTANBUL HAVA DURUMU

06.02.2026 CUMA

  • Min: 9°C – Max: 13°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 2–5 kg arası

07.02.2026 CUMARTESİ

  • Min: 8°C – Max: 14°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

08.02.2026 PAZAR

  • Min: 7°C – Max: 12°C
  • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

09.02.2026 PAZARTESİ

  • Min: 5°C – Max: 11°C
  • Çok bulutlu, akşam yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

10.02.2026 SALI

  • Min: 2°C – Max: 6°C
  • Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu
  • Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

11.02.2026 ÇARŞAMBA

  • Min: 3°C – Max: 8°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • Yağış: Beklenmiyor

#Gündem
