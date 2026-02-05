AKOM tarih vererek uyardı! Yalancı bahara aldanmayın: Sıcaklık birden düşecek

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'da hafta boyunca parçalı, yer yer çok bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak. Aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı İstanbul'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca sıcaklıkların 13–15 derecelerde seyretmesi bekleniyor.
İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı güncel hava durumunda İstanbullulara 'yalancı bahar' uyarısı yaptı.
Sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükseleceğini bildiren AKOM, salı gününü işaret etti. AKOM sıcaklıkların İstanbul'da bir anda 7 ila 8 derece birden düşeceğini aktardı.
