AKOM tarih vererek uyardı! Yalancı bahara aldanmayın: Sıcaklık birden düşecek

İstanbul'da hafta boyunca parçalı, yer yer çok bulutlu ve yağmurlu bir hava hakim olacak. Aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı İstanbul'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca sıcaklıkların 13–15 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

AKOM TARİH VEREREK UYARDI

İBB Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı güncel hava durumunda İstanbullulara 'yalancı bahar' uyarısı yaptı.

SICAKLIKLAR BİR ANDA DÜŞECEK

Sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükseleceğini bildiren AKOM, salı gününü işaret etti. AKOM sıcaklıkların İstanbul'da bir anda 7 ila 8 derece birden düşeceğini aktardı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

06.02.2026 CUMA

Min: 9°C – Max: 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 2–5 kg arası

07.02.2026 CUMARTESİ

Min: 8°C – Max: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–10 kg arası

08.02.2026 PAZAR

Min: 7°C – Max: 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

09.02.2026 PAZARTESİ

Min: 5°C – Max: 11°C

Çok bulutlu, akşam yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

10.02.2026 SALI

Min: 2°C – Max: 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

Yağış Miktarı: 3–7 kg arası

11.02.2026 ÇARŞAMBA

Min: 3°C – Max: 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yağış: Beklenmiyor

