Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji 13 kente kar yağışı uyarısı yaptı! Yurdun tamamı için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkisini gösterecek. İç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 07:51

Genel Müdürlüğü 6 Şubat Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak beklenirken iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar etkisini arttıracak. Sıcaklılar ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 13 kente kar yağışı uyarısı yaptı! Yurdun tamamı için alarm verildi

13 İLE UYARI YAPILDI

Bugün neredeyse tamamında sağanak ve görülecek. Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Erzurum, Muş ve Kars'ta kar yağışı hakim olurken, diğer illerde de sağanak görülecek.

Meteoroloji 13 kente kar yağışı uyarısı yaptı! Yurdun tamamı için alarm verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 13 kente kar yağışı uyarısı yaptı! Yurdun tamamı için alarm verildi

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 13 kente kar yağışı uyarısı yaptı! Yurdun tamamı için alarm verildi

6 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

