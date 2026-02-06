Altın fiyatlarında rekor sonrası düşüş! İşte gram altının yeni fiyatı

Altın piyasası haftanın son işlem gününe de hareketli başladı. 8 bin seviyesine çıkarak son dönemlerin rekorunu kıran altında gerileme devam ediyor. Hafta boyunca inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Gram altın 6.743 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.822 dolara geriledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 6 Şubat 2026 altın fiyatları...