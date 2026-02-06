Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
 Selahattin Demirel

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en uzun gece: Artık mutlu olamıyoruz

6 Şubat 2023'te 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki felakette hayatını kaybedenler dua ve gözyaşları içinde anılıyor. Facianın 3. yıl dönümünde belediye binasına depremde yitenlerin ismi yansıtılırken yakınlarını kaybedenler "Artık mutlu olamıyoruz" dedi.

İHA,AA
İHA,AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
00:44
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
00:44

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybedenler 3. yıl dönümünde anılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en uzun gece: Artık mutlu olamıyoruz

Dualar sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

BELEDİYE BİNASINA DEPREM ŞEHİTLERİNİN İSMİ YANSITILDI

6 Şubat depremlerinin anısına Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde deprem şehitlerinin isimleri yansıtıldı. Yapılan açıklamalarda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en uzun gece: Artık mutlu olamıyoruz

Programda vatandaşlarla sohbet eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en uzun gece: Artık mutlu olamıyoruz

Ünlüer, üç yıldır her yıl dönümünde vatandaşlarla bir araya gelerek acıyı birlikte paylaştıklarını belirterek, "Bu büyük afette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

"6 ŞUBAT KENT İÇİN SIRADAN BİR GÜN OLMAKTAN ÇIKTI"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat tarihinin kent için sıradan bir gün olmaktan çıktığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en uzun gece: Artık mutlu olamıyoruz

ARTIK MUTLU OLAMIYORUZ

Selver Can adlı vatandaş, "Rabbim bir daha yaşatmasın o günler bir daha gelmesin" derken, Serap Arıcıoğlu ise, "Üçüncü yılı dolduruyoruz. Acımız hala ayakta ilk günkü gibi duruyoruz. Artık mutlu olamıyoruz" diye konuştu.

"İŞ MAKİNEMİZİ ARABAYA YÜKLEYİP İBREYE BAKMADAN GAZA BASTIM"

Kazım Budak isimli şoför ise, "6 Şubat depremi sonrası iş makinemizi arabaya yükledik sorgusuz deprem bölgesine odaklandım. İbreye hiç bakmadım. Bir can fazla kurtarayım diye ölümü göze alarak gaza bastım deprem bölgesine. Allah’ım bir daha felaketi göstermesin" dedi.

