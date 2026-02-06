6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en uzun gece: Artık mutlu olamıyoruz

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybedenler 3. yıl dönümünde anılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Dualar sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

BELEDİYE BİNASINA DEPREM ŞEHİTLERİNİN İSMİ YANSITILDI

6 Şubat depremlerinin anısına Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde deprem şehitlerinin isimleri yansıtıldı. Yapılan açıklamalarda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Programda vatandaşlarla sohbet eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ünlüer, üç yıldır her yıl dönümünde vatandaşlarla bir araya gelerek acıyı birlikte paylaştıklarını belirterek, "Bu büyük afette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, tedavisi süren vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

"6 ŞUBAT KENT İÇİN SIRADAN BİR GÜN OLMAKTAN ÇIKTI"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de 6 Şubat tarihinin kent için sıradan bir gün olmaktan çıktığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

ARTIK MUTLU OLAMIYORUZ

Selver Can adlı vatandaş, "Rabbim bir daha yaşatmasın o günler bir daha gelmesin" derken, Serap Arıcıoğlu ise, "Üçüncü yılı dolduruyoruz. Acımız hala ayakta ilk günkü gibi duruyoruz. Artık mutlu olamıyoruz" diye konuştu.

"İŞ MAKİNEMİZİ ARABAYA YÜKLEYİP İBREYE BAKMADAN GAZA BASTIM"

Kazım Budak isimli şoför ise, "6 Şubat depremi sonrası iş makinemizi arabaya yükledik sorgusuz deprem bölgesine odaklandım. İbreye hiç bakmadım. Bir can fazla kurtarayım diye ölümü göze alarak gaza bastım deprem bölgesine. Allah’ım bir daha felaketi göstermesin" dedi.