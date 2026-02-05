Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma ve taziye mesajları

Türkiye'yi derinden etkileyen ve "Asrın Felaketi" olarak hafızalara işlenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli olarak 2023 yılında meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük yıkımda yaşamını yitiren binlerce vatandaş, felaketin yıl dönümünde rahmet ve hasretle anılıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma ve taziye mesajları
Haber Merkezi
05.02.2026
20:51
05.02.2026
20:53

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak art arda yaşanan depremler, Türkiye’nin ortak hafızasında derin izler bıraktı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki titreşimlerin üzerinden 3 yıl geçerken, binlerce canın yitirildiği felaketin yıl dönümünde anma etkinlikleri ve duygu yüklü mesajlar gündemin merkezinde yer aldı.

6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma ve taziye mesajları

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

"Saatler 04.17'de durdu ama acımız hiç azalmadı. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

"Yüreğimizdeki sızı 3 yıldır ilk günkü gibi canlı. Asrın felaketinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dilerim."

"Bir gece ansızın gelen o karanlığı ve kaybettiklerimizi asla hatırlamaktan vazgeçmeyeceğiz. 6 Şubat'ın 3. yıl dönümünde dualarımız deprem şehitlerimizle."

"Sesimi duyan var mı? cümlesinin kulaklarımızdan silinmediği o günü, 3. yılında derin bir hüzünle anıyoruz. Mekânları cennet olsun."

6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma ve taziye mesajları

"Bazı acılar vardır ki zaman onları unutturmuyor, sadece alışmanızı sağlar. bizim hiç geçmeyecek yaramızdır. 3. yılında sevgi, saygı ve rahmetle..."

"Toprak aldığını geri vermiyor ama biz hatıralarınızı yüreğimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Felaketin 3. yılında dualarımız 11 ilimizdeki kardeşlerimizle."

"Zamanın iyileştiremediği tek yara, 04.17'de kalbimize açılan o derin boşluk. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmet, özlem ve dualarla anıyoruz."

6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma ve taziye mesajları

"Acı aynı acı, hüzün aynı hüzün... Üç yıl önce kaybettiğimiz canların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekânları cennet, ruhları şad olsun."

"Sesler kesildi, ışıklar söndü ama o geceyi hiç unutmadık. Felaketin 3. yılında 'Sesimi duyan var mı?' nidasını yüreğimizde taşıyoruz."

"Toprak sarsıldı ama milletimizin dayanışma ruhu dimdik ayakta kaldı. 6 Şubat depremi şehitlerini 3. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

#kahramanmaraş depremi
#6 şubat depremi
#Asrın Felaketi
#Deprem Anma
#Yıl Dönümü
#Yaşam
