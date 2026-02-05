6 Şubat Kahramanmaraş depremi anma ve taziye mesajları

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak art arda yaşanan depremler, Türkiye’nin ortak hafızasında derin izler bıraktı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki titreşimlerin üzerinden 3 yıl geçerken, binlerce canın yitirildiği felaketin yıl dönümünde anma etkinlikleri ve duygu yüklü mesajlar gündemin merkezinde yer aldı.

6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI

"Saatler 04.17'de durdu ama acımız hiç azalmadı. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

"Yüreğimizdeki sızı 3 yıldır ilk günkü gibi canlı. Asrın felaketinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dilerim."

"Bir gece ansızın gelen o karanlığı ve kaybettiklerimizi asla hatırlamaktan vazgeçmeyeceğiz. 6 Şubat'ın 3. yıl dönümünde dualarımız deprem şehitlerimizle."

"Sesimi duyan var mı? cümlesinin kulaklarımızdan silinmediği o günü, 3. yılında derin bir hüzünle anıyoruz. Mekânları cennet olsun."

"Bazı acılar vardır ki zaman onları unutturmuyor, sadece alışmanızı sağlar. 6 Şubat depremi bizim hiç geçmeyecek yaramızdır. 3. yılında sevgi, saygı ve rahmetle..."

"Toprak aldığını geri vermiyor ama biz hatıralarınızı yüreğimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Felaketin 3. yılında dualarımız 11 ilimizdeki kardeşlerimizle."

"Zamanın iyileştiremediği tek yara, 04.17'de kalbimize açılan o derin boşluk. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmet, özlem ve dualarla anıyoruz."

"Acı aynı acı, hüzün aynı hüzün... Üç yıl önce kaybettiğimiz canların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekânları cennet, ruhları şad olsun."

"Sesler kesildi, ışıklar söndü ama o geceyi hiç unutmadık. Felaketin 3. yılında 'Sesimi duyan var mı?' nidasını yüreğimizde taşıyoruz."

"Toprak sarsıldı ama milletimizin dayanışma ruhu dimdik ayakta kaldı. 6 Şubat depremi şehitlerini 3. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."