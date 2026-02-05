6 Şubat depremleriyle ilgili çok konuşulan 10 iddiaya DMM'den cevap var

Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı "Asrın Felaketi" sonrasında, sahada yürütülen arama-kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına eş zamanlı olarak bilgi kirliliğiyle de büyük bir mücadele verildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, birliği ve güven ortamını sarsmayı hedefleyen kasıtlı paylaşımların yeniden dolaşıma sokulduğunu tespit ederek, kamuoyuna doğru bilgileri paylaştı.

10 İDDİA TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ

DMM'den yapılan paylaşımlarda 10 ayrı asılsız iddia tek tek çürütüldü. İşte DMM'nin yaptığı o paylaşımlar:

"6 Şubat’ta yaşadığımız Asrın Felaketi’nde arama-kurtarma, iyileştirme ve kriz yönetiminin yanısıra bilgi kirliliğine, panik ve güvensizlik üretmeye yönelik dezenformasyona karşı da eş zamanlı bir mücadele yürütüldü. Birliğimizi, beraberliğimizi ve güçlü dayanışmamızı hedef alan bu asılsız iddiaların yalanlanmış olmasına rağmen zaman zaman kasıtlı olarak yeniden farklı metotlarla dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun aldatma ve art niyet barındıran içerik ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

1-Depremde askere çık emri geç verildi, asker arama kurtarma çalışmalarına katılamadı iddiası!

İlgili resmi kaynaklardan ve arama kurtarma faaliyetlerinden de görüldüğü üzere TSK, depremin ilk yaşandığı andan itibaren depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştu.

2-Hatay’da baraj patladı iddiası!

Hatay’da herhangi bir baraj patlaması söz konusu olmadı.

3-Deprem bölgesinde vatandaşlar kaybettiği yakınlarını defnedemedi, savcılar mesai bitti diye işlem yapmadı iddiası!

Deprem felaketinin ardından mevcut savcılara ilave olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından deprem bölgesindeki illere 300'den fazla ilave savcı görevlendirildi; gerekli adli işlemler ivedilikle ve hassasiyetle yürütüldü.

4-Deprem sırasında nükleer santral patladı iddiası!

Lübnan'ın Beyrut Limanı'ndaki bir patlama görüntüsüyle servis edilen iddia asılsız çıktı. Üstelik Akkuyu Nükleer Enerji Santrali faal durumda bile değildi. Herhangi bir patlama da yaşanmadı.

5-Suriye’den yüz binlerce yeni sığınmacı getirildi iddiası!

Açık olan sınır kapılarından ülkemize geçişler tamamen Türkiye’nin kontrolündeydi ve herhangi bir sığınmacı akını söz konusu olmadı.

6-Hatay’da meydana gelen depremin ardından 112 Acil çöktü iddiası!

Hatay’daki 112 Acil Çağrı Merkezi, depremin ardından gece boyunca faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Yoğun aramalar dolayısıyla bazı şehirlerdeki Acil Çağrı Merkezlerinden de destek alındı.

7-Deprem bölgesinde İnsansız Hava Araçları kullanılmadı iddiası!

Depremin hemen ardından Şanlıurfa ve Batman’dan 2 adet AKINCI TİHA’nın görev aldığı, deprem bölgesinin ilk günden itibaren insansız hava araçlarıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Ayrıca 50 insansız hava aracı ile deprem bölgesinde 1000 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildiği anlaşıldı.

8-Kahramanmaraş’ta salgın hastalık başladı, şehrin tahliye edilmesi gerekiyordu iddiası!

Kahramanmaraş ya da depremden etkilenen herhangi bir ilimizde herhangi bir salgın hastalık durumu yaşanmadı.

9-Avusturyalı arama kurtarma ekibi, enkaz altındaki bir çocuğu kurtaracakları esnada bir Türk ekibi gelip görevi durdurdu iddiası!

Görüntülerdeki şahıs, arama kurtarma faaliyetinin nasıl işlediğini anlattı. Ancak kasıtlı bir şekilde yanlış tercüme yapılarak; ekibin çalışmalarına engel olunduğu iddiası ortaya atıldı.

