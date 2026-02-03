Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

DMM "Kara propaganda" dedi! Afrin'deki zeytin ağacı iddiaları tamamen gerçek dışı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Afrin'de 2 milyon zeytin ağacını kestiği yönündeki iddiaların somut hiçbir veriye dayanmadığını ve terör örgütlerinin algı operasyonu olduğunu duyurdu.

DMM
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
17:50
|
03.02.2026
03.02.2026
17:59

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "'nin 'de 2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği" yönündeki paylaşımlara ilişkin resmi bir açıklama yayınladı.

"İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin hiçbir somut veriye dayanmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, Türkiye’nin Afrin’de “2 milyondan fazla zeytin ağacını kestiği” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Bu içerikler, yıllardır örgütleri ve uzantıları tarafından Türkiye’yi hedef almak amacıyla üretilen sistematik kara faaliyetlerinin güncel bir tekrarından ibarettir.

Türkiye’nin bölgedeki varlığı; terörle mücadeleye, huzur, güven, istikrar ve refah ortamının sağlanmasına çok ciddi katkılar sunmuştur. Suriye’nin toprak bütünlüğünün fiilen güçlendiği ve terör unsurlarının etkisiz hale getirildiği güncel süreçte, daha önce de çok kez ortaya atılan asılsız iddiaların yeniden servis edilmesi kasıtlı bir algı girişimidir.

Söz konusu iddialar herhangi bir somut veya doğrulanabilir veriye dayanmamakta olup, bütünüyle içermektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/2018693501488136435/photo/1

Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama geldi
Depremden sonra kaçırılan çocuk, Hollanda'da bulundu iddiası! DMM'den jet yalanlama
