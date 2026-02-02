Depremden sonra kaçırılan çocuk, Hollanda'da bulundu iddiası! DMM'den jet yalanlama

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kaçırılan bir Türk çocuğunun Hollanda’da bulunduğu yönündeki iddia yetkilileri harekete geçirdi. Dezenformasyon içeren bu iddianın ardından DMM'den jet bir yalanlama geldi.

"BULUNAN ÇOCUK BİR TÜRK ÇOCUĞU DEĞİLDİR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu" iddiası doğru değildir. Bulunan çocuk bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur"

