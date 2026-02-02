Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Depremden sonra kaçırılan çocuk, Hollanda'da bulundu iddiası! DMM'den jet yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kaçırılan bir Türk çocuğunun Hollanda’da bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Depremden sonra kaçırılan çocuk, Hollanda'da bulundu iddiası! DMM'den jet yalanlama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 14:37

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kaçırılan bir Türk çocuğunun Hollanda’da bulunduğu yönündeki yetkilileri harekete geçirdi. içeren bu iddianın ardından DMM'den jet bir geldi.

"BULUNAN ÇOCUK BİR TÜRK ÇOCUĞU DEĞİLDİR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "6 Şubat depremleri sonrası kaçırılan bir Türk çocuğu Hollanda’da bulundu" iddiası doğru değildir. Bulunan bir Türk çocuğu değildir. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Hollanda makamlarıyla kurulan temas sonucunda söz konusu çocuğun Türk vatandaşı olmadığı bilgisinin teyit edildiğini açıklamıştı. Kamuoyunun toplumsal hassasiyetleri hedef alan asılsız içeriklere itibar etmemesi rica olunur"

https://x.com/dmmiletisim/status/2018273484686676251

