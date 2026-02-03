Menü Kapat
TGRT Haber
Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiasını yalanladı.

Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. DMM yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.,

Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama geldi

"ÇOCUKLARIN KAYBOLDUĞU İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medya mecralarında yer alan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddiaları doğru değildir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan bilgiler, bağlamından koparılıp çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmektedir. TÜİK istatistikleri, yalnızca hakkında resmi kayıp müracaatı yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkindir. Bu verilerde de iddia edildiği oranlarda bir durum söz konusu değildir.

Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama geldi

KAYIP VE BULUNAMAYAN ÇOCUK SAYISI

Ayrıca kamu kurumları tarafından, “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” başlığı altında yayımlanmış bir resmi istatistik de bulunmamaktadır. Bahse konu iddialar, 2024 yılında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından açık ve net biçimde yalanlanmıştır. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan bu dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur"

https://x.com/dmmiletisim/status/2018661915380105516

Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama geldi
DMM'den 'İşkence gören Türk çocuk ‘özür dilerim Arthur’ diyor' iddialarına yalanlama
