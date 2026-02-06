Menü Kapat
X-ray taramasından kaçamadılar! Paketleri aştıkça altın ve gümüş fışkırdı: Piyasa değeri on binlerce euro

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan bir tır, X-ray taramasına sokuldu. Denetimlerde tırın buzdolabına ve çeşitli eşyalara gizlenmiş halde kaçak altın ve gümüş ele geçirildi. Altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 50 bin 94 euro (2 milyon 570 bin TL) olduğu açıklandı.

X-ray taramasından kaçamadılar! Paketleri aştıkça altın ve gümüş fışkırdı: Piyasa değeri on binlerce euro
Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Sırbistan plakalı tır, şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen fiziki aramada, tırın dolap bölmeleri ile sürücü kabininde gizlenmiş toplam 39 paket ele geçirildi.

X-ray taramasından kaçamadılar! Paketleri aştıkça altın ve gümüş fışkırdı: Piyasa değeri on binlerce euro

PAKETLERDEN ALTIN VE GÜMÜŞ ÇIKTI

Paketlerin içinden sarı ve beyaz metalden yapılmış çeşitli eşyalar bulundu. Uzman ekiplerin incelemesinde paketlerin bir kısmında toplam 192 gram ağırlığında 128 adet 14 ayar altın yüzük bulunduğu belirlendi.

X-ray taramasından kaçamadılar! Paketleri aştıkça altın ve gümüş fışkırdı: Piyasa değeri on binlerce euro

13 KİLO GÜMÜŞ ÇIKTI

Diğer paketlerde ise 6 bin 206 gram kullanılmış gümüş eşya (ayar 925) ile 6 bin 794 gram gümüş granül (ayar 999) tespit edildi.

X-ray taramasından kaçamadılar! Paketleri aştıkça altın ve gümüş fışkırdı: Piyasa değeri on binlerce euro

DEĞERLERİ 50 BİN EURO

Gümrük kaçağı olarak taşınan altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 50 bin 94 euro (2 milyon 570 bin TL) olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük memurları tarafından ön soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

