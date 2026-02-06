X-ray taramasından kaçamadılar! Paketleri aştıkça altın ve gümüş fışkırdı: Piyasa değeri on binlerce euro

Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Sırbistan plakalı tır, şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen fiziki aramada, tırın dolap bölmeleri ile sürücü kabininde gizlenmiş toplam 39 paket ele geçirildi.

PAKETLERDEN ALTIN VE GÜMÜŞ ÇIKTI

Paketlerin içinden sarı ve beyaz metalden yapılmış çeşitli eşyalar bulundu. Uzman ekiplerin incelemesinde paketlerin bir kısmında toplam 192 gram ağırlığında 128 adet 14 ayar altın yüzük bulunduğu belirlendi.

13 KİLO GÜMÜŞ ÇIKTI

Diğer paketlerde ise 6 bin 206 gram kullanılmış gümüş eşya (ayar 925) ile 6 bin 794 gram gümüş granül (ayar 999) tespit edildi.

DEĞERLERİ 50 BİN EURO

Gümrük kaçağı olarak taşınan altın ve gümüşün toplam piyasa değerinin 50 bin 94 euro (2 milyon 570 bin TL) olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük memurları tarafından ön soruşturma başlatıldığı ifade edildi.