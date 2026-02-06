Menü Kapat
TGRT Haber
Sürücüler dikkat: İki madde daha eklendi! Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet 5.000 TL ceza ödeyecek

Şubat 06, 2026 09:25
1
Sürücüler dikkat: İki madde daha eklendi! Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet 5.000 TL ceza ödeyecek

Meclis’te görüşülen yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte trafik ihlallerine yönelik cezalarda dikkat çeken artışlar gündeme geldi. Özellikle yayaların güvenliği ve olumsuz hava koşullarında trafiğin aksamasına neden olan araçlara ilişkin düzenlemeler öne çıktı.

Kabul edilen önergeyle birlikte bazı ihlaller için uygulanacak yeni cezalar netleşirken, sürücüler için kurallar daha da sıkılaştırıldı. 

Özellikle motor ve bisiklet sürücülerini ilgilendiren kaldırım ihlalleri yeni Trafik Kanunu'na eklendi!

İşte yeni Trafik Kanun teklifinden öne çıkan başlıklar ve öngörülen ceza tutarları…

2
bisiklet motosiklet

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden ve trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifine araçlarda kış lastiği kullanımı ve yaya yollarında bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına yönelik iki yeni önerge eklendi.

3
trafik cezası

5 BİN TL PARA CEZASI 

Yeni önergelere göre; bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri hâlinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

4
Sürücüler dikkat: İki madde daha eklendi! Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet 5.000 TL ceza ödeyecek

Güvenlik şartlarına uymayanlar, bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosiklet sürücülerinden sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirenler ve sınırdan fazla yük taşıyanlar, elektrikli skuterle sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıyanlar ile elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan karayollarında kullananlar cezaya tabii tutulacak.

5
Sürücüler dikkat: İki madde daha eklendi! Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet 5.000 TL ceza ödeyecek

Paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyenlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yetki belgesi alması mecburi olacak. Yetki belgesi almadan faaliyette bulunanlara 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

6
trafik cezaları

Teklif kapsamında verilen bir diğer önergeye göre ise, karlı ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücülerinin, kar zinciri bulundurma, kullanma ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak.

Kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan araçların sürücüsüne 6 bin lira idari para cezası verilecek.

 

.

7
Sürücüler dikkat: İki madde daha eklendi! Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet 5.000 TL ceza ödeyecek

Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması sebebiyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu maddeye dair usul ve esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken belirlenecek

