Sürücüler dikkat: İki madde daha eklendi! Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet 5.000 TL ceza ödeyecek

Meclis’te görüşülen yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte trafik ihlallerine yönelik cezalarda dikkat çeken artışlar gündeme geldi. Özellikle yayaların güvenliği ve olumsuz hava koşullarında trafiğin aksamasına neden olan araçlara ilişkin düzenlemeler öne çıktı.

Kabul edilen önergeyle birlikte bazı ihlaller için uygulanacak yeni cezalar netleşirken, sürücüler için kurallar daha da sıkılaştırıldı.

Özellikle motor ve bisiklet sürücülerini ilgilendiren kaldırım ihlalleri yeni Trafik Kanunu'na eklendi!

İşte yeni Trafik Kanun teklifinden öne çıkan başlıklar ve öngörülen ceza tutarları…