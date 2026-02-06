Tefecilere şafak baskını! Yatağın altından poşet poşet çıkarıldı: Ekipler bile şaşırdı

Kars'ın Digor ilçesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmada, harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

MİLYONLARCA TL'LİK VURGUN

4 adreste ve 1 araçta yapılan aramalarda; 1 milyon 416 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, yaklaşık 1 milyon TL değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet muştalı kama ve 60 adet fişek ele geçirildi.

POŞET POŞET PARA ÇIKTI

Operasyon sırasında bir yatağı kaldıran polis ekipler, altından poşet poşet para çıkardı. Operasyonda ekipler, M.Ö. (43), R.A. (40), N.O. (38) ve A.S.O. (34) isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

YETKİLİLERDEN NET MESAJ

Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden tefecilik başta olmak üzere tüm suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, çalışmaların etkin bir şekilde artarak devam edeceği ifade edildi.