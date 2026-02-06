Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tefecilere şafak baskını! Yatağın altından poşet poşet çıkarıldı: Ekipler bile şaşırdı

Kars'ta tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir evde yatağı kaldıran ekipler, poşetler dolusu para buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tefecilere şafak baskını! Yatağın altından poşet poşet çıkarıldı: Ekipler bile şaşırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 09:33

'ın Digor ilçesinde tefecilere yönelik yürütülen soruşturmada, harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı yaptı.

MİLYONLARCA TL'LİK VURGUN

4 adreste ve 1 araçta yapılan aramalarda; 1 milyon 416 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, yaklaşık 1 milyon TL değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet muştalı kama ve 60 adet fişek ele geçirildi.

Tefecilere şafak baskını! Yatağın altından poşet poşet çıkarıldı: Ekipler bile şaşırdı

POŞET POŞET PARA ÇIKTI

Operasyon sırasında bir yatağı kaldıran polis ekipler, altından poşet poşet para çıkardı. Operasyonda ekipler, M.Ö. (43), R.A. (40), N.O. (38) ve A.S.O. (34) isimli 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tefecilere şafak baskını! Yatağın altından poşet poşet çıkarıldı: Ekipler bile şaşırdı

YETKİLİLERDEN NET MESAJ

Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden başta olmak üzere tüm ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, çalışmaların etkin bir şekilde artarak devam edeceği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sürücüler dikkat: İki madde daha eklendi! Trafikte bunu yapan motor ve bisiklet 5.000 TL ceza ödeyecek
Fenomenlere gece yarısı uyuşturucu operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
ETİKETLER
#operasyon
#kars
#suç
#tefecilik
#Digor
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.