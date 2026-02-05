Menü Kapat
10°
Ekonomi
ŞOK aktüel 5-10 Şubat ürünler kataloğu ve fiyatları! ŞOK marketlere araç kamerası, ankastre seti ve çelik çaydanlık/tencere seti geliyor

ŞOK 5-10 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından 5-10 Şubat arasında yer alacak olan aktüel ürünler belli oldu. Aktüel ürünler kapsamında her hafta ŞOK marketlere fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta ŞOK aktüel fırsat ürünleri arasında televizyon sehpasından, 4 kapalı dolaba kadar birçok ürün yer aldı. 4 farklı ısıtıcı modeli 1.399 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. ŞOK Aktüel kataloğunda ayrıca araç içi kamera, kendini temizleyen kedi tuvaleti, otomatik evcil hayvan yemek kabı, yaka mikrofonu da yer aldı. Peki 5-10 Şubat ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte ŞOK aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları...

ŞOK aktüel 5-10 Şubat ürünler kataloğu ve fiyatları! ŞOK marketlere araç kamerası, ankastre seti ve çelik çaydanlık/tencere seti geliyor
4-10 Şubat belli oldu. ŞOK marketlere her hafta çarşamba günü aktüel fırsat ürünleri geliyor. Zincir marketin tüm şubelerine gelen bu ürünler uygun fiyatlı ve ödeme yöntemleriyle satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen ŞOK aktüel ürünler kapsamında 4-10 Şubat kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren ŞOK marketlere gelecek ürünler arasında çalışma masası, kitaplık, 4 kapalı dolap, bench puf, buharlı ütü, şarjlı dikey süpürge ve 10 bin mAH powerbank geliyor. Ayrıca ankastrelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için ücretsiz kurulum ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneği ile fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan ankastre seti 8 bin 499 TL'den satışa sunulacak. İşte ŞOK 4-10 Şubat aktüel kataloğu...

ŞOK 4-10 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

4 Kapaklı Gardırop (160x48x188 cm): 7.749 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop (120x41x177 cm): 5.699 TL

Beyaz Çalışma Masası (120x60x99 cm): 2.299 TL

Elit Raflı Çalışma Masası (115x55x74 cm): 1.999 TL

Çok Amaçlı Fırın/Mutfak Dolabı (120 cm): 3.299 TL

TV Sehpası (120x30x55 cm): 2.299 TL

Kapaklı Kitaplık (64x40x179 cm): 2.999 TL

Çok Amaçlı Komodin / Raf Ünitesi: 1.899 TL - 1.999 TL

Bench Puf (110x47x46 cm): 1.999 TL

Mega Mobil Takip Cihazı (SIM Kartlı): 1.699 TL

Connect Mobil Takip Cihazı: 2.199 TL

1080p Full HD Araç İçi Kamera: 859 TL

5 Çubuklu Quartz Soba (2500 W): 1.599 TL

3 Çubuklu Quartz Soba (2100 W): 1.599 TL

Dikey Isıtıcı (2200 W): 1.599 TL

Duvar Tipi Isıtıcı (2300 W): 1.399 TL

Kablosuz Yaka Mikrofonu (2’li, Type-C): 499 TL

ŞOK MARKETLERE BU HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 2026?

Çelik Karnıyarık Tencere (24 cm): 899 TL

Çelik Derin Tencere (22 cm): 899 TL

Çelik Sahan (18 cm): 649 TL

Çelik Çaydanlık Takımı (1 L Üst / 2 L Alt): 1.199 TL

Ayaklı Cam Kase / Tabak Çeşitleri: 249 TL - 299 TL

Cam Kurabiye / Sunum Tabağı: 100 TL - 129 TL

Toprak Güveç Tencere (2500 ml): 129 TL

Toprak Dolma Kapağı: 50 TL

Renkli Salata Kepçe / Kaşık Seti: 50 TL

Kokusuz Küllük: 50 TL

Maxi Sürahi: 100 TL

Saklama Kabı ve Organizer Çeşitleri (Ne Alırsan): 100 TL

Yanmaz Yapışmaz Tava (24 cm): 299 TL

Yanmaz Yapışmaz Derin Tencere (24 cm): 599 TL

Yanmaz Yapışmaz Karnıyarık Tenceresi (26 cm): 599 TL

Porselen Kahve Fincan Seti (12 Parça): 399 TL

Porselen Rimli Kase: 75 TL

Borosilikat Renkli Kulplu Çay Bardağı (6’lı): 249 TL

Çok Amaçlı Makas Seti (2’li): 100 TL

Hamur Leğeni / Yumurta Saklama Kabı: 100 TL

Mutfak Çakmağı: 39,95 TL

PVC Masa Örtüsü Çeşitleri: 89,95 TL - 109 TL

Lüks Masa Örtüsü (170x170 cm): 149 TL

Katlanabilir Mermer Desenli Masa: 499 TL

Metal Ayaklı Yer Sofrası (70 cm): 499 TL

ŞOK 4-10 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

Ankastre Set (Fırın, Ocak, Davlumbaz): 8.499 TL

Islak/Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 15.999 TL

Buharlı Ütü: 1.999 TL

El Blenderı (1000 W): 1.999 TL

Cam Kettle (1.7 L): 899 TL

Filtre Kahve Makinesi: 1.799 TL

Narenciye Sıkacağı: 999 TL

Buharlı Temizlik Makinesi: 2.699 TL

Bluetooth Kulaklık: 399 TL

10000 mAh Powerbank: 349 TL

Telefona Takılan Hoparlör: 599 TL

LED Ampul / Dekoratif Işıklar: 19,95 TL - 199 TL

Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti: 9.999 TL

Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici (3 L): 2.199 TL

Kedi Su Çeşmesi (2.2 L): 699 TL

Kedi Taşıma Kutusu / Çantası: 199 TL - 399 TL

Kapalı Kedi Tuvaleti: 349 TL

Kedi Oyuncakları (Fare, Top, Tünel): 39 TL - 129 TL

Tüy Toplama Tarağı / Fırçası: 39,90 TL - 99,90 TL

Mama / Su Kabı Çeşitleri: 19,90 TL - 99,90 TL

