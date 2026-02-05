TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bugün mü? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara ve diğer iller için belli olacak

500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen kura çekilişleri, belirlenen takvim doğrultusunda iller bazında sürdürülüyor. Başvuru sayısının yüksek olduğu Ankara için kura tarihine ilişkin beklenti devam ederken, resmi açıklamalar yakından izleniyor. 2-8 Şubat tarihleri için TOKİ kura takvimi açıklandı. Kura çekimleri devam ediyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2-8 ŞUBAT 2026

TOKİ tarafından paylaşılan resmi proje takvimine göre kura çekilişleri 29 Aralık ile 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Şubat ayının ilk haftasında birçok ilde çekilişler tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Doğudan batıya doğru ilerleyen kura sürecinde, çekilişi tamamlanan iller için sonuçlar aşamalı olarak duyurulmaya başlandı.

2-8 Şubat 2026 haftasında yapılan kura çekilişleri kapsamında Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale yer aldı. Belirlenen takvime göre 2 Şubat’ta Elazığ, 3 Şubat’ta Kayseri ve Zonguldak, 4 Şubat’ta Kırşehir ve Düzce, 5 Şubat’ta Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar, 6 Şubat’ta Osmaniye, 7 Şubat’ta ise Yalova ve Kırıkkale için kura çekilişi planlaması yapıldı. Bu illerde 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor.

TOKİ ANKARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara TOKİ kura çekimi için daha önce resmi olmayan bazı tarihler gündeme gelmişti. Özellikle 5 Şubat tarihi iddialar arasında yer aldı. Ancak TOKİ’nin yayımladığı 2-8 Şubat haftasına ait resmi kura takviminde Ankara bulunmadı. Bu nedenle Ankara’daki başvuru sahipleri için çekiliş tarihi netlik kazanmadı.

TOKİ tarafından açıklanan genel plana göre tüm kura çekilişlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Ankara için kura çekimi takviminin de bu tarih aralığında duyurulması bekleniyor. Resmi takvim açıklandığında Ankara’daki 287 bin 94 başvuru arasından hak sahipleri belirlenecek. Ankara için TOKİ kura takvimi de önümüzdeki haftalarda açıklanacak takvim ile netleşecek.

ANKARA TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçlarının, her ilde yapılan çekilişlerin hemen ardından ilan ediliyor. Bu nedenle Ankara kura çekimi tamamlandığında, sonuçların aynı gün ya da kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar, kura süreci tamamlanan iller için ayrı ayrı duyurulacak.

Adaylar, asil ve yedek hak sahipliği durumlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ile yapılacak sorgulama sonucunda hak sahipliği bilgilerine ulaşılabilecek ve kura süreciyle ilgili resmi duyurular takip edilebilecek.