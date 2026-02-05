Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Onur Kaya

Vatandaşlık maaşı 81 ilde başlıyor! 2,3 trilyon liralık bütçe ayrıldı

AK Parti, düşük gelirli ailelerin yaşam standartlarını uzun vadede yükseltmeyi amaçlayan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için çalışmalara başladı. Vatandaşlık maaşı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan bu yeni uygulamada, her hane için taban bir gelir seviyesi belirlenecek. Belirlenen eşiğin altında kalan ailelerin gelir farkı ise devlet tarafından doğrudan destekle tamamlanacak.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 05:49
|
05.02.2026
05.02.2026
saat ikonu 05:49

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında 81 ilin her birinde birer pilot ilçe seçilecek. Bu ilçelerde destekten yararlanacak kesimlere sağlık, yakıt, gıda, eğitim ve kira olmak üzere 5 ana kalemde yardım yapılacak. Sosyal yardımlaşma için ayrılan 2,3 trilyon liralık bütçeden pilot ilçelerdeki hanelere belirli oranlarda ödenek tahsis edilecek.

Modelin altyapısı oluşturulurken 81 il ve 922 ilçe tek tek mercek altına alındı. Her bölge için ayrı ayrı sosyoekonomik haritalar çıkarılırken, konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücü yapısından yaş dağılımına kadar çok sayıda parametre analiz edilecek. Böylece düşük gelirli vatandaşların kira, gıda, giyim ve enerji gibi hangi alanlarda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu net şekilde belirlenecek.

Vatandaşlık maaşı 81 ilde başlıyor! 2,3 trilyon liralık bütçe ayrıldı

HANEDEKİ KİŞİ SAYISI DA DİKKATE ALINACAK

Gelir desteği hesaplanırken yalnızca haneye giren toplam gelir değil, hanede yaşayan kişi sayısı da dikkate alınacak. Geliri asgari tutarın üzerinde olsa bile kalabalık aileler destekten yararlanabilecek. Buna karşılık toplam geliri yüksek olan ancak kişi başına düşen gelir ortalaması düşük görünmeyen hanelere ödeme yapılmayacak. Bölgeye özel belirlenen ortalama gelirin altında kalan aileler sistemden faydalanabilecek.

MEVCUT DESTEKLER DE DEVAM EDECEK

Pilot uygulamanın kısa sürede tamamlanmasının ardından sistemin Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düşük gelirlilere yönelik 60’tan fazla destek kalemi de devam edecek. 2026 yılı bütçesinden ayrılan kaynakların bu yeni modelle daha hedefli ve etkin kullanılması amaçlanıyor.

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Sosyal Yardımlar
#Pilot Uygulama
#Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi
#Düşük Gelirli Haneler
#Ekonomi
