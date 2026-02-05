İnsana en çok benzeyen robotlardan biri tanıtıldı: Moya

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çinli şirket DroidUp, insan mimiklerini ve vücut ısısını taklit edebilen, fiziksel dünyada algılama ve hareket etme yeteneğine sahip Moya isimli insansı robotunu görücüye çıkardı. Firma, geliştirdiği teknolojiyi dünyanın ilk tam biyomimetik bedenlenmiş akıllı robotu olarak tanımlıyor.
Sosyal medyada videoları yayınlanan insansı robot, yürüyüş yeteneği, göz teması kurması ve ince yüz ifadeleriyle görenleri şaşırtmayı başardı.