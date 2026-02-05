Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Sosyal medya fenomeni "yapışık ikizler" hakkında ortalığı karıştıran iddia: Hepsi birer yapay zeka ürünü

Instagram'da kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaşan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken yapışık ikizler Valeria ve Camila'nın aslında gerçek olmadığı, tamamen yapay zeka ile oluşturulduğu iddia edildi. Ancak ikizler tam aksini söylüyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 14:52

Sosyal medyaya iki ay önce adım atan Valeria ve Camila, Instagram'da kısa sürede fenomen haline geldi. Toplamda 288 binden fazla takipçiye ulaşan ikizler, paylaştıkları fotoğraflar ve videolarla kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Tek bir vücudu paylaşıyor gibi görünen "ikizler", genellikle kamera karşısındaki samimi tavırları ve arkadaşlarıyla geçirdikleri anları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ancak hesapla ilgili ortaya atılan son iddialar, görenleri hayrete düşürecek cinsten.

'İKİZLER' YAPAY ZEKA ÇIKTI

İkizlerin gerçekliği konusunda şüpheye düşen bazı dikkatli kullanıcıların haklı olduğu anlaşıldı. Daily Mail gazetesine konuşan ve ChatGPT kullanımı üzerine uzmanlaşan mühendisi Andrew Hulbert, Valeria ve Camila'nın yapay zeka tarafından oluşturulmuş karakterler olduğunu öne sürdü.

Sosyal medya fenomeni "yapışık ikizler" hakkında ortalığı karıştıran iddia: Hepsi birer yapay zeka ürünü

İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORLAR

@itsvaleriaandcamila kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan ikizler ise yapay zeka ürünü olduklarına dair iddiaları kesin bir dille yalanlıyor. Aralık 2025'te platforma katılan ve o günden beri ana sayfalarında 100'e yakın fotoğraf ve video paylaşan ikizler, kendilerini "etten kemikten insanlar" olarak tanıtmakta ısrarcı.

Hesap sahipleri, Instagram Hikayeler bölümünde açtıkları soru-cevap köşesinde takipçilerinin merak ettiği detayları paylaşıyor. Florida'da doğup büyüdüklerini ve 25 yaşında olduklarını söyleyen ikizler, vücut fonksiyonlarıyla ilgili sorulara da ayrıntılı cevaplar veriyor.

Sosyal medya fenomeni "yapışık ikizler" hakkında ortalığı karıştıran iddia: Hepsi birer yapay zeka ürünü

Beyin fonksiyonlarının nasıl işlediğine dair gelen bir soruya verdikleri cevap ise şöyle:

"Bazen aynı şeyleri canımız çekiyor ama midelerimiz ayrı. Böylece farklı şeyler yiyebiliyoruz. Bazen de farklı zamanlarda acıkıyor veya susuyoruz. İki kalbimiz var ve vücudun birer tarafını kontrol ediyoruz. Her şey takım çalışmasıyla yürüyor."

Takipçilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ikizlerin aşk hayatı oldu. Biriyle görüşüp görüşmedikleri sorusuna, "Her ikimizin de fiziksel ve duygusal olarak aynı adama ilgi duyması gerekiyor" diye cevap verdiler.

