Çin’in dev insansız kargo uçağı YH-1000S gökyüzüyle buluştu

KISA PİSTLER, ZORLU KOŞULLAR SORUN DEĞİL

YH-1000S, Mayıs 2025’te ilk uçuşunu yapan YH-1000 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu. Ailenin en güçlü yanlarından biri, çok kısa mesafelerde kalkış ve iniş yapabilmesi. Bu sayede klasik pist altyapısına ihtiyaç duymadan, erişimi zor bölgelerde kargo görevleri üstlenebiliyor.

Uçağın hibrit itki sistemi, kalkış ve iniş için gereken pist uzunluğunu ciddi biçimde kısaltıyor. Tasarım, ikincil yollar, sıkıştırılmış toprak pistler ve hatta çimenlik alanlardan operasyon yapmaya uygun. Açıkçası bu esneklik, YH-1000S’i sahada oldukça kullanışlı kılıyor.