Çin’in dev insansız kargo uçağı YH-1000S gökyüzüyle buluştu

Hibrit itki sistemine sahip otonom kargo uçağı YH-1000S, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Platform, 1.500 kilometre menzil ve 1.200 kilogram taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor.
Çin, insansız hava araçları alanındaki iddiasını bir adım daha ileri taşıdı. Hibrit ve otonom yapısıyla öne çıkan YH-1000S, ilk uçuşunu sorunsuz şekilde gerçekleştirerek resmen test sürecine girdi. Uçak, China Academy of Aerospace Aerodynamics tarafından geliştirildi ve yalnızca Çin iç pazarı değil, küresel lojistik ihtiyaçlar da gözetilerek tasarlandı.
YH-1000S, Mayıs 2025’te ilk uçuşunu yapan YH-1000 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu. Ailenin en güçlü yanlarından biri, çok kısa mesafelerde kalkış ve iniş yapabilmesi. Bu sayede klasik pist altyapısına ihtiyaç duymadan, erişimi zor bölgelerde kargo görevleri üstlenebiliyor.
Uçağın hibrit itki sistemi, kalkış ve iniş için gereken pist uzunluğunu ciddi biçimde kısaltıyor. Tasarım, ikincil yollar, sıkıştırılmış toprak pistler ve hatta çimenlik alanlardan operasyon yapmaya uygun. Açıkçası bu esneklik, YH-1000S’i sahada oldukça kullanışlı kılıyor.
Platformun alt gövdesine takılabilen şamandıra ve kayak kitleri de cabası. Bu sayede YH-1000S, su yüzeylerine ve karlı arazilere iniş yapabiliyor. Yani uçak, sadece kara lojistiğiyle sınırlı kalmayan, çok yönlü bir hava aracı olarak konumlanıyor.
CGTN tarafından paylaşılan bilgilere göre hibrit tahrik sistemi, yalnızca kısa pist avantajı sağlamıyor; menzil ve taşıma kapasitesini de yukarı taşıyor. YH-1000S, 1.500 kilometre menzile ve 1.200 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip.
Kargo operasyonlarında da esnek bir yapı söz konusu. Yükler ön bölümden yüklenip boşaltılabiliyor; ihtiyaç halinde alt gövdeden bırakma yöntemiyle teslimat yapılabiliyor. Bu da özellikle acil görevlerde önemli bir avantaj sağlıyor.
YH-1000S’in görev tanımı sadece kargo taşımacılığıyla bitmiyor. Çinli yetkililere göre platform; uluslararası lojistik teslimatlar, afet ve acil durum müdahaleleri, okyanus gözlemi, denizcilik denetimi ve hatta hava durumu modifikasyonu gibi alanlarda da kullanılabilecek şekilde geliştirildi.