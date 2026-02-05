Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı! 'En iyisi' artık daha pahalı

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Galaxy S26, resmi lansmanına sadece birkaç hafta kala can sıkıcı bir iddia ile gündeme geldi. Dealabs tarafından paylaşılan son raporlara göre, Güney Koreli teknoloji devi yeni seride yer alan neredeyse tüm modellerde fiyat etiketlerini yukarı çekmeye hazırlanıyor.

GALAXY S26 VE S26 PLUS FİYATLARI SIZDIRILDI

Serinin standart üyesi Galaxy S26'nın 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun 999 euro başlangıç etiketiyle raflardaki yerini alacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl 959 euro seviyesinden satışa sunulan Galaxy S25 düşünüldüğünde, Samsung baz modelde fiyat çıtasını yukarı taşımış durumda.

Benzer bir durum Galaxy S26 Plus'ta da görülüyor. Raporlar, 256 GB'lık modelin 1.269 eurodan satılacağını öne sürüyor. Hatırlanacağı üzere S25 Plus'ın başlangıç fiyatı 1.169 euro seviyesindeydi. Daha yüksek depolama seçeneklerinde de artışlar görülebilir. 512 GB depolama alanına sahip Galaxy S26'nın fiyatı 1.199 euro, 512 GB Galaxy S26+'nın fiyatı ise 1.469 euroya ulaşabilir.

Ayrıca raporda yer alan bir diğer önemli detay ise 128 GB depolama seçeneğinin Avrupa pazarındaki Galaxy S26 ve S26+ modellerinden tamamen kaldırılabileceği yönünde.

ULTRA MODELİNDE DEPOLAMA TERCİHİNE GÖRE TARİFE DEĞİŞİYOR

Serinin en güçlü oyuncusu Galaxy S26 Ultra'da ise tablo biraz daha farklı şekilleniyor. Sızdırılan veriler, 256 GB'lık giriş seviyesi Ultra versiyonunun, selefi Galaxy S25 Ultra ile aynı yani 1.469 euro fiyat etiketini koruyacağını gösteriyor. Ancak daha yüksek depolama alanı isteyen kullanıcılar için ödenecek bedel artıyor.

512 GB'lık versiyonun 1.669 Euro, 1 TB depolama alanına sahip tepe modelin ise 1.969 euro gibi oldukça yüksek bir rakamla listeleneceği belirtiliyor.

MALİYET ARTIŞLARI ETİKETLERE YANSIYOR

Fiyatlardaki yükselişin temel sebebi olarak ise artan bileşen maliyetleri gösteriliyor. Çip, bellek ve diğer kritik donanım parçalarındaki pahalılık sebebiyle Samsung'u fiyatları artırmak zorunda kaldığı bildirildi.

Bir diğer iddiaya göre aşırı fiyat artışlarının tüm euro bölgesini kapsamayabileceği not düşülüyor. Ön sipariş bonusları ve operatör anlaşmalarının, zamların etkisini bir nebze olsun hafifletebileceği tahmin ediliyor.