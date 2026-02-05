Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı! 'En iyisi' artık daha pahalı

Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatlarına dair sızan raporlar, standart ve Plus modellerde belirgin bir fiyat artışı yaşanacağını gösteriyor. İşte Galaxy S26 serisinin beklenen fiyat listesi!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 14:00

'un merakla beklenen yeni serisi Galaxy S26, resmi lansmanına sadece birkaç hafta kala can sıkıcı bir iddia ile gündeme geldi. Dealabs tarafından paylaşılan son raporlara göre, Güney Koreli teknoloji devi yeni seride yer alan neredeyse tüm modellerde fiyat etiketlerini yukarı çekmeye hazırlanıyor.

GALAXY S26 VE S26 PLUS FİYATLARI SIZDIRILDI

Serinin standart üyesi Galaxy S26'nın 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun 999 euro başlangıç etiketiyle raflardaki yerini alacağı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl 959 euro seviyesinden satışa sunulan Galaxy S25 düşünüldüğünde, Samsung baz modelde fiyat çıtasını yukarı taşımış durumda.

Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı! 'En iyisi' artık daha pahalı

Benzer bir durum Galaxy S26 Plus'ta da görülüyor. Raporlar, 256 GB'lık modelin 1.269 eurodan satılacağını öne sürüyor. Hatırlanacağı üzere S25 Plus'ın başlangıç fiyatı 1.169 euro seviyesindeydi. Daha yüksek depolama seçeneklerinde de artışlar görülebilir. 512 GB depolama alanına sahip Galaxy S26'nın fiyatı 1.199 euro, 512 GB Galaxy S26+'nın fiyatı ise 1.469 euroya ulaşabilir.

Ayrıca raporda yer alan bir diğer önemli detay ise 128 GB depolama seçeneğinin Avrupa pazarındaki Galaxy S26 ve S26+ modellerinden tamamen kaldırılabileceği yönünde.

ULTRA MODELİNDE DEPOLAMA TERCİHİNE GÖRE TARİFE DEĞİŞİYOR

Serinin en güçlü oyuncusu Galaxy S26 Ultra'da ise tablo biraz daha farklı şekilleniyor. Sızdırılan veriler, 256 GB'lık giriş seviyesi Ultra versiyonunun, selefi Galaxy S25 Ultra ile aynı yani 1.469 euro fiyat etiketini koruyacağını gösteriyor. Ancak daha yüksek depolama alanı isteyen kullanıcılar için ödenecek bedel artıyor.

512 GB'lık versiyonun 1.669 Euro, 1 TB depolama alanına sahip tepe modelin ise 1.969 euro gibi oldukça yüksek bir rakamla listeleneceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı! 'En iyisi' artık daha pahalı

MALİYET ARTIŞLARI ETİKETLERE YANSIYOR

Fiyatlardaki yükselişin temel sebebi olarak ise artan bileşen maliyetleri gösteriliyor. Çip, bellek ve diğer kritik donanım parçalarındaki pahalılık sebebiyle Samsung'u artırmak zorunda kaldığı bildirildi.

Bir diğer iddiaya göre aşırı fiyat artışlarının tüm euro bölgesini kapsamayabileceği not düşülüyor. Ön sipariş bonusları ve operatör anlaşmalarının, zamların etkisini bir nebze olsun hafifletebileceği tahmin ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
YouTube yapay zeka dublaj özelliğini herkese açtı
ETİKETLER
#akıllı telefon
#samsung
#fiyatları
#Teknoloji Haberleri
#Galaxy S26
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.