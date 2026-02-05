Menü Kapat
Teknoloji
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

YouTube yapay zeka dublaj özelliğini herkese açtı

YouTube, daha önce sınırlı sayıda kullanıcıya sunduğu yapay zeka destekli otomatik dublaj aracını tüm içerik üreticileri için aktif hale getirdi. Yenilik sayesinde videolar 27 farklı dilde otomatik olarak seslendirilecek.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 11:55

, yabancı içerik üreticileri ve izleyiciler arasında dil bariyerlerini ortadan kaldıracak destekli dublaj özelliğini tüm kullanıcıların erişimine açtığını duyurdu. Artık içerik üreticileri, videolarına otomatik olarak ek dil ses parçaları ekleyebilecekler.

Otomatik dublaj seçeneği olmadan önce, kanalların kendi imkanlarıyla parasını verip seslendirmeyi yaptırması gerekiyordu. Ancak her kullanıcı maliyet nedeniyle böyle bir imkana sahip değildi. YouTube'un daha önce sadece sınırlı sayıda kanalın kullanımına sunduğu araç ise bugün itibarıyla tüm üreticiler için aktif hale getirildi.

YouTube yapay zeka dublaj özelliğini herkese açtı

27 DİLDE OTOMATİK DUBLAJ YAPILABİLECEK

YouTube'un resmi blog sayfasından yapılan duyuruya göre, izleyiciler ve üreticiler artık videolarını 27 farklı dilde dinleme şansına sahip olacak. Konuşmacının tonlamasını ve duygusunu koruyan ayrı bir özellik ise yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde kullanılabilecek.

İzleyiciler, "Tercih Edilen Dil" ayarına girip videoları ister orijinal kaydedildiği dilde, isterlerse dublajlı varyantıyla izlemek üzere diledikleri gibi değişiklik yapabilecek.

YouTube yapay zeka dublaj özelliğini herkese açtı

DUDAK SENKRONİZASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Mevcut otomatik dublajlı videolar halihazırda yeterli gelse de, YouTube teknolojiyi bir adım öteye taşımayı planlıyor. Şirket, konuşmacının dudak hareketlerini çevrilen sesle eşleştiren ve dublajlı videonun orijinali kadar akıcı hissettirmesini sağlayan "Dudak Senkronizasyonu" özelliği üzerinde de testlerini sürdürüyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#youtube
#İçerik Üreticileri
#Otomatik Dublaj
#Dil Bariyeri
#Teknoloji
