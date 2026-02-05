YouTube yapay zeka dublaj özelliğini herkese açtı

YouTube, yabancı içerik üreticileri ve izleyiciler arasında dil bariyerlerini ortadan kaldıracak yapay zeka destekli dublaj özelliğini tüm kullanıcıların erişimine açtığını duyurdu. Artık içerik üreticileri, videolarına otomatik olarak ek dil ses parçaları ekleyebilecekler.

Otomatik dublaj seçeneği olmadan önce, kanalların kendi imkanlarıyla parasını verip seslendirmeyi yaptırması gerekiyordu. Ancak her kullanıcı maliyet nedeniyle böyle bir imkana sahip değildi. YouTube'un daha önce sadece sınırlı sayıda kanalın kullanımına sunduğu araç ise bugün itibarıyla tüm üreticiler için aktif hale getirildi.

27 DİLDE OTOMATİK DUBLAJ YAPILABİLECEK

YouTube'un resmi blog sayfasından yapılan duyuruya göre, izleyiciler ve üreticiler artık videolarını 27 farklı dilde dinleme şansına sahip olacak. Konuşmacının tonlamasını ve duygusunu koruyan ayrı bir özellik ise yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, Endonezce, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca dillerinde kullanılabilecek.

İzleyiciler, "Tercih Edilen Dil" ayarına girip videoları ister orijinal kaydedildiği dilde, isterlerse dublajlı varyantıyla izlemek üzere diledikleri gibi değişiklik yapabilecek.

DUDAK SENKRONİZASYONU ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Mevcut otomatik dublajlı videolar halihazırda yeterli gelse de, YouTube teknolojiyi bir adım öteye taşımayı planlıyor. Şirket, konuşmacının dudak hareketlerini çevrilen sesle eşleştiren ve dublajlı videonun orijinali kadar akıcı hissettirmesini sağlayan "Dudak Senkronizasyonu" özelliği üzerinde de testlerini sürdürüyor.