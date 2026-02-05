Google’ın başı bu kez büyük dertte

ABD’de teknoloji devlerine yönelik tekel soruşturmalarının en kritik dosyalarından biri olan Google davası, yeni bir aşamaya girdi. Hakkında verilen kararın etkileri henüz tam olarak netleşmemişken, ABD Adalet Bakanlığı ve bazı eyaletler daha sert yaptırımların önünü açabilecek bir hamle yaptı. Yetkililer, Google lehine sonuçlanan bazı kritik başlıklara karşı temyize gitme kararı aldı.

Bu adımla birlikte, bir süredir rafa kaldırılmış görünen Chrome’un zorunlu satışı ve arama motoru anlaşmalarının tamamen yasaklanması gibi senaryolar yeniden gündeme taşınmış oldu.