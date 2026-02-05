Kaza sonrası panikle kendilerini dışarı attılar! Karaman'daki olay kameralarda

Kategoriler
Karaman'ın Mahmudiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki E.E.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halinde bulunan başka bir araca çarpmasının ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Aracın motor bölümünden dumanların yükselmesiyle otomobilde bulunanlar kendilerini panik halinde dışarı attı. Kazada 3 kişi yaralanırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.