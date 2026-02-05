Hindistan'da çocuğun midesinden çıkanlar doktorları şoke etti! Mideye nasıl indiğini kimse bilmiyor

Hindistan'ın Gücerat eyaletinde yer alan Ahmedabad şehrindeki bir devlet hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvuran küçük bir çocuğun midesinden, yapılan minik ameliyatla ünlü çizgi film karakteri Hulk'un oyuncağı çıkarıldı.

Röntgen filmlerinde fark edilen sert cismin, çocuğun oyun sırasında yuttuğu bir aksiyon figürü olduğu anlaşıldı.

NASIL OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

Ameliyatı başarılığı geçen çocuğun, bu kadar sert ve büyük bir nesneyi nasıl yuttuğu ise doktorları şoke etti.