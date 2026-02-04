Refah açıldı, aileler birbirine kavuştu! Gazze'de duygusal anlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Refah Sınır Kapısı, kısıtlı olarak açıldı, aileler birbirlerine kavuştu. Gazze'ye dönen 40 Filistinli, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde aileleriyle bir araya geldi. İsrail'in engellemeleri nedeniyle aylarca ailelerinden ayrı kalan Filistinlilerin dönüşüyle hastane bahçesinde duygusal anlar yaşandı. Gazze'ye dönen Filistinliler, "Gazze vatan, nerede olursak olalım yabancı hissediyoruz." diyerek sevinçlerini paylaştı.