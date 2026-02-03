TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini karşılaşabileceği cezalara yönelik uyardı.

Yürürlükteki mevzuata göre, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.



İşte sürücüleri yakından ilgilendiren o uyarıdan detaylar ve cezalara ilişkin tüm rakamlar...



