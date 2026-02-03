Menü Kapat
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

Şubat 03, 2026 17:12
1
egzoz gazı emisyon ölçümü

TÜVTÜRK, 2026 yılı itibarıyla egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini karşılaşabileceği cezalara yönelik uyardı.

Yürürlükteki mevzuata göre, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.

İşte sürücüleri yakından ilgilendiren o uyarıdan detaylar ve cezalara ilişkin tüm rakamlar...

 

2
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde önemli rol oynayan egzoz gazı emisyon ölçümü, araç muayene sisteminin tamamlayıcı bir parçası olarak zorunlu tutuluyor.

3
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, geçerli ölçümü bulunmayan sürücülere 17 bin 957 lira, emisyon değerleri yasal sınırların üzerinde çıkan araçlara ise 35 bin 936 liraya varan idari para cezası uygulanıyor. 

4
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

Ölçümün bulunmaması, periyodik araç muayenesi kapsamında 'ağır kusur' olarak değerlendiriliyor ve bu durumdaki araçlar muayeneden geçemiyor.  Yürürlükteki mevzuata göre, binek araçların 3 yaşını doldurduktan sonra iki yılda bir, ticari araçların ise ilk bir yılın sonunda başlamak üzere her yıl ölçüm yaptırması gerekiyor.  

5
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

218 İSTASYON

218 sabit istasyonda hizmet veriliyor TÜVTÜRK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Türkiye genelindeki 218 sabit istasyonda uluslararası standartlara uygun hizmet veriyor. 

6
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

AA'nın aktardığına göre; Uygulama ile motor, yakıt ve egzoz sonrası arıtma sistemlerinin teknik yeterliliği ve çevre mevzuatına uygunluğunu değerlendirilirken, yüksek emisyonlu araçların trafikte yer almasının önüne geçilerek hava kalitesinin korunması amaçlanıyor. 

7
TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı! Yaptırmayanlar 35 bin TL ceza ödeyecek

TÜVTÜRK, 2008'den bu yana Türkiye'de trafik güvenliğini artırma hedefiyle yürüttüğü araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm hizmetleriyle daha güvenli ve temiz ulaşım altyapısına katkı sunuyor.

