120 kiloluk dev balık görenleri şaşkına çevirdi

Batman'da 2 metre uzunluğunda, 120 kilogram ağırlığındaki sezonun en büyük balığı olarak kayıtlara geçen dev turna, büyüklüğüyle ilgi odağı oldu. Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda Feyzullah Altuner tarafından yakalanarak Batman'a getirilen dev balık, kilosu 500 liradan satışa sunuldu. Balık tezgahında sergilenen dev turna ilgi odağı olurken, vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.