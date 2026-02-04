MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanması nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu. Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

