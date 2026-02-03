Şanlıurfa'da bir polisin yaralandığı kuyumcu soygunu kamerada!

Kategoriler
Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'ndaki bir kuyumcu dükkanında yaşanan olayda, soygun yapmak için kuyumcuya gelen silahlı ve maskeli 3 kişi ile kuyumcuda müşteri olarak bulunan polis memuru arasında arbede çıktı. Arbedede kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermiyle polis memuru yaralandı. Kuyumcudan iddiaya göre 4 milyon lira değerinde altın alan soyguncular, daha sonra kaçarak izini kaybettirdi. Kuyumcuda gerçekleşen silahlı soygun anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.