 Ümit Buget

Filiz Eryılmaz'dan altın için '24 saat' uyarısı! Sakın daha önce hareket geçmeyin

Son üç günde 3 günde 1600 lirayı gören bir kayıp var gram altın tarafında. Yatırımcılar güvenli limanın yeni yönünü merak ediyor. TGRT Haber yayınına bağlanan ekonomist Filiz Eryılmaz altınla ilgili öngörülerini paylaşırken salı gününe işaret etti. İşte detaylar...

02.02.2026
02.02.2026
17:30

Altının uzun süren yükseliş sürecinin ardından sert bir şekilde aşağı yönlü hareket etmesinin kamuoyundaki yankıları sürüyor.

Uzmanlar art arda analizlerle altının yeni yönünü tahmin etmeye çalışıyor. TGRT Haber yayınına bağlanan ekonomist Filiz Eryılmaz da yatırımcıların merak ettiği düşmeye devam edecek mi, yoksa yükselecek mi sorusunun cevabını aradı.

'SÜREKLİ OLARAK YUKARI YÖNLÜ GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Eryılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında düşüşün nedeni teknik demek için yanlış olmaz.

Yani temel, çok ciddi anlamda bu düşüş tetikleyecek bir neden yok.

Bir kere şu tespitle başlayalım.

Hem gümüş hem altında inanılmaz, hele ki gümüşte...

İnanılmaz çok sert, çok güçlü yükselişler vardı.

Yani gümüş ve gümüşe endeksli varlıklarda %350'lere giden yükselişleri gördük ve son haftalarda hepten temel neden ortada olmasa bile sürekli olarak ciddi bir momentumla yukarı giden bir varlık var.

Dolayısıyla bir varlığın sürekli bu kadar parabolik bir yükselişe yukarı gitmesi mümkün değil bir yerde bir düzeltmeye maruz kalması zaten bekleniyordu.

Filiz Eryılmaz'dan altın için '24 saat' uyarısı! Sakın daha önce hareket geçmeyin


'BU YÖN ÇOK SÜRPRİZ DEĞİL'


Bu yön itibariyle çok sürpriz değil.

Dolayısıyla aşırı alım koşulu vardı.

Bunun bir düzeltmeye ihtiyacı vardı.

Normal şartlar altında daha dinlene dinlene, ara ara düzeltme yapa yapa gitmesi lazım.

Yani bir varlık yükseldiğinde ya biraz dinlenecek, sonra yükselişine devam edecek ya da biraz geri çekilip sonra yükselişine devam edecek.

Böyle gitmesi çok daha sağlıklı olur.

ÖZELLİKLE GÜMÜŞ AŞIRI DERECEDE YÜKSELDİ

Ama burada hele ki gümüş tarafında inanılmaz her gün neredeyse gün içinde tarihi rekorları sürekli olarak test ettiğimiz bir süreçten bahsediyoruz.

Şimdi Amerika'da bir kurum var, bu kurum CME.

Birleşik Devletler'de bu gümüş tarafında özellikle çok kaldıraçlı dediğimiz yani riskli pozisyonlar var.

Şimdi kaldıraçlı pozisyonları alırken de tabii teminat ödemeniz gerekiyor, bir teminat belirtmeniz gerekiyor.

Şimdi eğer sistemde birçok sıkıntı görüyorsa CME'yi kaldıraçlı pozisyonlar tarafında bu teminatları arttırarak daha fazla pozisyon açılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Çünkü dediğim gibi yani bu aşırı yükseliş sonra inanılmaz sert düşüşe geçtiği zaman birçok insan bundan mağdur olabiliyor.

Bunu yaptı, teminatları artırdı.

Teminatları artırır artırmaz büyük oyuncular tarafında kaldıraçlı pozisyonlar kullananlar teminatı karşılayamadıkları için pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldılar.

Yani satışa geçmek zorunda kaldılar.

Filiz Eryılmaz'dan altın için '24 saat' uyarısı! Sakın daha önce hareket geçmeyin


'KÜÇÜK YATIRIMCI KORKTU'

Şimdi onların satışa geçtiği dönem de öyle bir dönem ki işte Fed başkan adayı Kevin Walsh, görece şahin bir isim.

Piyasa onu da abarttı.

Kevin Walsh ismini biz ilk kez duymuyoruz bu arada.

Zaten aylardır birinci sırada Kevin Walsh ismi fiyatlanıyor.

Bu bilinen bir şey.

Yeni, ilk defa ortaya çıkmış bir aday değil.

O işin bahanesi oldu.

Kevin Walsh ortaya çıktı.

Cuma günü Amerika'dan enflasyon verilir, beklenti üstü geldi.

Hepten küçük yatırımcı korktu.

Filiz Eryılmaz'dan altın için '24 saat' uyarısı! Sakın daha önce hareket geçmeyin

ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇER Mİ?

İnanılmaz volatil altın bugün, bakın 4865 dolardan kapattık, 4400 dolara kadar indik, 465 dolar bir düştü.

Sonra tepki verdi, şu anki seviyesine bakıyorum 4764 dolar, bu kez düştüğü en düşük yerden 364 dolar yukarı çıktı.

Gümüşe bakıyorum.

Gümüşte hareket o kadar güçlü değil.

Çünkü altın-gümüş rasyosu altın lehine döndüğü için altına inen şu an gümüşe göre çok daha güçlü.

Çünkü gümüş çok sert düştü.

Ki bu normal.

Gümüş arzı çok az.

Manipülasyon çok güçlüdür gümüş tarafından.

Şu an tepki hareketinin geldiğini görüyorum.

Yani inanılmaz volatil bir piyasa var.

Dolayısıyla benim önerim şudur.

Yani piyasanın bir oturduğunu görmek gerektiği kanaatindeyim.

Yeni alımlar için.

'ONS ALTIN TARAFINDA TUTUNMAYI GÖRMEK LAZIM'

Dolayısıyla altın yatırımcısını ben ikiye bir ayıralım.

Kesinlikle kısa vadeliler için yani kabaca 4700 dolar üzerinde tutunma görmeden ne demek kısa vadede?

Kısa vadede alıp satıp bundan para kazanmak isteyenler için ya da çok kısa süre sonra paraya ihtiyacı olanlar için.

4700 üzerinde tutunmayı görmeleri lazım.

Uzun vadeliler bize de çok soruyorlar.

Şunu yapabilirler, evet bu bir risktir ama bu riski göze almak istiyorlarsa en risk hareket burada şu olur, mesela 4400 dolara geldi mi bir kademi oradan alırlar, bir kademi buradan alırlar.

Ellerindeki parayı tek seferle de almasınlar, al unutçular.

3'e 4'e bölsünler paralarını.

'EN AZINDAN YARINI GÖRELİM'

Her belirgin geri çekimi de alabilirler ama ben onu bile önermiyorum.

En azından yarın da bir görmek gerektiği kanaatindeyim.

Yarını da görelim.

Ondan sonra bu anlattığım stratejiyi de uzun vadede altın yatırımcısı yapabilir.

Gümüşte de bence kısa vadede maliyetleri yukarıda olanlar kar alımını bile düşünebilirler diye düşünüyorum.

Filiz Eryılmaz'dan altın için '24 saat' uyarısı! Sakın daha önce hareket geçmeyin

GÜMÜŞ ALTIN KADAR KOLAY TOPARLANAMAYABİLİR

Tarihi olarak da baktığımızda, gümüş çok sert düştüğünde, altın da onunla birlikte düşmüş.

Altın kadar toparlanamamış.

Bence altın daha olumlu gider bu saatten sonra.

Çünkü altını destekleyen nedenler var.

Jeopolitik riskler var, belirsizlikler var.

Tabii ki faiz indirimi gümüşe de yarayacak.

Ama gümüşteki hareketin çok büyük bir kısmı köpüktü, spekülasyondu.

Onun için bence altın daha rahat kolay toparlayacak.

Gümüşe inanç biraz azaldığı için yatırımcı biraz uzak durabilir gümüş tarafından."

Ekonomi
