Mert Başaran'dan yatırımcıya çok kritik konut uyarısı! 'Altındaki durgunluk biraz daha devam ederse...'

Gayrimenkul uzmanı Mert Başaran, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında altın fiyatlarındaki düşüşün emlak piyasasına etkisini değerlendirdi.

Mert Başaran "Ne zaman altın durur bu düşme devam etmese bile 2,3 ay yatay seyrederse herkes diyecek ki bu altın gitmiyor, sıkıldım. Satayım gayrimenkule döneyim diyecek. İşte o zaman işler çok değişecek" değerlendirmesinde bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Mert Başaran'dan hem altın hem gayrimenkul yatırımcılarını yakından ilgilendiren o kritik değerlendirmeler...