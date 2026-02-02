Mert Başaran'dan yatırımcıya çok kritik konut uyarısı! 'Altındaki durgunluk biraz daha devam ederse...'

Kategoriler
Gayrimenkul uzmanı Mert Başaran, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında altın fiyatlarındaki düşüşün emlak piyasasına etkisini değerlendirdi.
Mert Başaran "Ne zaman altın durur bu düşme devam etmese bile 2,3 ay yatay seyrederse herkes diyecek ki bu altın gitmiyor, sıkıldım. Satayım gayrimenkule döneyim diyecek. İşte o zaman işler çok değişecek" değerlendirmesinde bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Mert Başaran'dan hem altın hem gayrimenkul yatırımcılarını yakından ilgilendiren o kritik değerlendirmeler...
YATIRIMCIYA 'ALTIN' UYARI'
“Şimdi altın hemen değil ama bu düşme devam etmese bile dursa, 2-3 ay daha böyle yatağa giderse, o zaman var ya 2-3 ay sonra herkes diyecek ki bu altın gitmiyor, sıkıldım satayım gayrimenkulde döneyim diyecek.
O zaman da gayrimenkulde ciddi bir artış olabilir.”
‘FAİZLER DÜŞTÜĞÜNDE FİYATLAR ARTACAK’
Konut kredi faiz oranları hala 2.49'da. Şu anda 2.20'ler, 2.10'lar bekleniyor. Peki, kontrkredi faiz oranları düştüğünde ne olacak? Konut almak için şu an doğru zaman mı yoksa yine fiyatlar artacak mı?
“Faiz düştüğü anda ev fiyatları artacak.
Dolayısıyla da o zaman geç almış olacak.
‘HERKES GİTTİĞİ ZAMAN GİDERSEN PAHALIYA ALIRSIN’
Ya bakın aynı şey altında olan şey, borsada olan şey, gayrimenkulde de aynı şey.
Herkesin talep ettiği dönemde alırsanız herkes gittiği için fiyat artacak.
EMLAKÇILAR FİYATLAR ARTSIN İSTEMEZ
Bugün 9 lirayla gittiğinde ya da 2 lirayla gittiğinde adam seni kapıda karşılıyor.
Emlakçı yapanlar için de yanlış algı var mesela. Emlakçılar fiyatları artsın ister.
Emlakçılar fiyatları artsın istemez.
Çünkü fiyat arttığında emlakçıya ihtiyacın kalmayacak. Adam internete koyup satıyor. Bu dönem pazarlık yapabileceğiniz dönem.”
BİR YIL SONRA KONUT TRENİ KAÇAR
Ama bir yıl sonra, ben bir buçuk yıl sonra diyorum, işte 2027 yılı içerisinde faizlerin düşmesiyle, seçim öncesinde, piyasada belki seçim ekonomisi de olabilir, fiyatların arttığı, borsanın coştuğu, gayrimenkulün coştuğu bir dönem olursa, bir soru işareti olursa, olur demiyorum yatırım tavsiyesi değil ama olduğunda da o aynı evi alamayacağız.
‘FAİZ DÜŞTÜĞÜ AN FİYATLAR ARTAR’
Faiz yarın bir buçuk olursa bu ev aynı kalır mı?
Asla. Faiz bir puan düştüğünde o ev %20, %30 artacak.
Dolayısıyla buna uyanık olmak lazım.
Orada biraz şey deniyor. Satıcılar da fırsatçı.
Onlara da ben fırsatçı diyemiyorum.
‘HEM ALTINDAN KAZANAYIM HEM UCUZA EV ALAYIM OLMAZ’
Sen de bir yıl boyunca, iki yıl boyunca fiyasa kötüyken altından para kazanırken benim yanıma gelmedin, gümüşten para kazanırken benim yanıma gelmedin, faiz yedin, faizden çok para kazandın benim yanıma gelmedin, ben burada açlıktan perişan oldum.
‘BİR YIL SONRA GELDİĞİNDE AYNI FİYATLAR YOK’
Bir buçuk yıl gelmedin, şimdi faiz düştü bana geliyorsun diyor. Bir buçuk yıl önce geldiğin rakamlarda bana gelme o zaman diyor.
Yani bizde hep böyle şey var, altından kazanan yüzde elli kazansın ama gayrimenkulü arttırmasın, fırsatçılık yapmasın. Olmaz öyle bir şey, öyle bir dünya yok.”