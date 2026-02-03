İnsanlıktan çıkmış koca! 37 haftalık hamile eşini dizlerinden vurdu!

Antalya’nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki Hatice A. ile 33 yaşındaki eşi Abdullah A. arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Abdullah A., yanında bulundurduğu tabancayla 37 haftalık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti. Abdullah A. Ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçarken evde bulunan yakınları 112’yi arayarak olayı ihbar etti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaralanan Hatice A.’ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Abdullah A.'nın ellerinde eldivenle apartmandan çıktığı anların yer alırken, hamile eşini silahla yaralayarak kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmaları sürüyor.