Yaşam
İnsanlıktan çıkmış koca! 37 haftalık hamile eşini dizlerinden vurdu!

Antalya’da bir şahıs tartıştığı hamile eşini dizlerinden vurarak yaraladı. Kadının 37 haftalık hamile olduğu öğrenilirken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İnsanlıktan çıkmış koca! 37 haftalık hamile eşini dizlerinden vurdu!
Antalya’nın Kepez ilçesinde 25 yaşındaki Hatice A. ile 33 yaşındaki eşi Abdullah A. arasında henüz sebebi belirlenemeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından Abdullah A., yanında bulundurduğu tabancayla 37 haftalık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti. Abdullah A. Ateş etmesinin ardından olay yerinden kaçarken evde bulunan yakınları 112’yi arayarak olayı ihbar etti.

İnsanlıktan çıkmış koca! 37 haftalık hamile eşini dizlerinden vurdu!

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaralanan Hatice A.’ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İhbarın ardından olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, Abdullah A.'nın ellerinde eldivenle apartmandan çıktığı anların yer alırken, hamile eşini silahla yaralayarak kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kocasının eve kilitlediği kadın kendini camdan aşağı attı! Komşuları olayı anbean kameraya çekti
Kocasının öldüresiye darbettiği kadının sözleri dehşete düşürdü: Taşla suratıma defalarca vurdu
